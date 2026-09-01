Κοινωνικός Τουρισμός: Έως πότε ισχύουν τα voucher – Πού προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

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Περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου 2027 έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για να αξιοποιήσουν τις επιταγές τους, με το πρόγραμμα να έχει συνολική διάρκεια 13 μηνών και να προσφέρει επιδοτούμενες διακοπές σε καταλύματα που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ.

Στο βασικό σκέλος του προγράμματος προβλέπονται έως έξι διανυκτερεύσεις, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ο αριθμός αυξάνεται στις 10 ή ακόμη και στις 12 διανυκτερεύσεις, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Πώς γίνεται η κράτηση του καταλύματος

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη που διαθέτουν Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους των καταλυμάτων προκειμένου να προχωρήσουν στην κράτηση του δωματίου τους.

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Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις στις οποίες ωφελούμενα μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές χωρίς να συνοδεύονται από τον ίδιο τον δικαιούχο. Αυτό μπορεί να γίνει για παιδιά άνω των 18 ετών και για συζύγους δικαιούχων, καθώς και για παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών εφόσον συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου.

Η σχετική σύμβαση μπορεί να υπογραφεί από τον δικαιούχο ή, με νόμιμη εξουσιοδότησή του, από ωφελούμενα παιδιά άνω των 18 ετών ή από τον ή τη σύζυγο.

Αντίθετα, οι συνοδοί ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές χωρίς το άτομο που συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν χρήση της επιταγής χωρίς τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του.

Τι γίνεται κατά την άφιξη στο κατάλυμα

Με την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα, ο πάροχος ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών και στη συνέχεια υπογράφεται το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ακολούθως, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, ο πάροχος ενεργοποιεί τις επιταγές, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο συμφωνητικό.

Τι ισχύει σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης

Ειδική διαδικασία προβλέπεται όταν ένας δικαιούχος αποφασίσει να φύγει από το κατάλυμα νωρίτερα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του. Η μία παραδίδεται στον πάροχο και η δεύτερη κατατίθεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, είτε την ημέρα της αναχώρησης είτε την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

Από την πλευρά του, ο πάροχος οφείλει πριν ή ταυτόχρονα με το check out να ενημερώσει ηλεκτρονικά για την πρόωρη αναχώρηση και να διαβιβάσει αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Όταν πρόκειται για ωφελούμενα μέλη που κάνουν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν και τη σύμβαση.

Πού προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ευνοϊκότεροι όροι ισχύουν για συγκεκριμένους προορισμούς. Σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια δωρεάν διαμονής προβλέπεται στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Αυξημένη επιδότηση σε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% κατά τον μήνα Αύγουστο, καθώς και κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Για τα Χριστούγεννα η προσαύξηση αφορά το διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, ενώ για το Πάσχα από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση κατά 20% εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη διαμονή, καθώς προβλέπεται επιδότηση και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Για την έκδοση του εισιτηρίου, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη εκτυπώνουν την επιταγή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων.

Με την επίδειξη της επιταγής ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Για την έκδοσή του δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Με το πρόγραμμα να παραμένει ενεργό μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη χρήση της επιταγής τους και εκτός της θερινής περιόδου, αξιοποιώντας και τις ειδικές προβλέψεις που ισχύουν για συγκεκριμένους προορισμούς και χρονικές περιόδους.