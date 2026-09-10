Ζωγράφου: Αίτημα γονέων για πλήρη νοσηλευτική κάλυψη σε μαθητή Α΄ Δημοτικού με διαβήτη τύπου 1

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Σοβαρό ζήτημα για την ασφάλεια μαθητή της Α’ Δημοτικού με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση επιπλέον σχολικού νοσηλευτή.

Όπως επισημαίνεται σε κατεπείγουσα επιστολή, παρά την ιατρική γνωμάτευση που προβλέπει «ανάγκη συνεχούς επίβλεψης» του παιδιού, η σχολική νοσηλεύτρια έχει τοποθετηθεί στο σχολείο για μόλις 7 ώρες την εβδομάδα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο μαθητής να παραμένει χωρίς την απαιτούμενη νοσηλευτική υποστήριξη για τις υπόλοιπες 18 ώρες.

Οι γονείς προειδοποιούν για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας και θέτουν το ερώτημα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίβλεψη και την άμεση αντιμετώπιση ενός περιστατικού όταν η νοσηλεύτρια βρίσκεται σε άλλο σχολείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ΖΩΗ ΜΑΘΗΤΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Όπως γνωρίζετε μαθητής της Α’ Τάξης του Σχολείου μας πάσχει από Ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και χρήζει υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή/τρια, σύμφωνα με τη γνωμάτευση ειδικού θεράποντος ιατρού-διαβητολόγου, υπογεγραμμένη από Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα η γνωμάτευση αναφέρει ρητά: «ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ».

Αντί αυτού, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης, τοποθετήθηκε Σχολική Νοσηλεύτρια στο Σχολείο μας μόλις για 7 ώρες εβδομαδιαίως (!!!) αφήνοντας ακάλυπτη την παραμονή του παιδιού στο Σχολείο για τις υπόλοιπες 18 ώρες… Το ωράριο της Σχολικής Νοσηλεύτριας θα μοιράζεται σε άλλα δύο όμορα/συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Με άλλα λόγια, αγνοήθηκε η ιατρική ανάγκη συνεχούς επίβλεψης (με ποιο σκεπτικό άραγε;). Ταυτόχρονα, παραβιάζεται η αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην Εκπαίδευση: Πώς θα διασφαλιστεί η υγεία του μαθητή και ταυτόχρονα η συμμετοχή του σε δραστηριότητες της σχολικής ζωής όπως περιπάτους, επισκέψεις, εκδρομές;

Η απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας αφήνει ακάλυπτες τις ιατρικές ανάγκες του μαθητή του Σχολείου μας. Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις υπεργλυκαιμίας ή σοβαρής υπογλυκαιμίας θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο. Ρωτάμε ευθέως: ποιος θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού και τη διαχείριση τυχόν τέτοιων περιπτώσεων όταν η Νοσηλεύτρια θα ασκεί τα καθήκοντά της στα άλλα Σχολεία;

Διεκδικούμε το αυτονόητο: να εφαρμοστούν αυτά που ορίζει η ιατρική επιστήμη. Να προσληφθεί και να τοποθετηθεί άμεσα επιπλέον σχολικός νοσηλευτής/τρια, προκειμένου να καλυφθεί επαρκώς η επιστημονικά τεκμηριωμένη και βεβαιωμένη ανάγκη συνεχούς επίβλεψης του μαθητή του Σχολείου μας. Ως γονείς δεν παζαρεύουμε την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας, δεν αποδεχόμαστε αντιεπιστημονικές αποφάσεις, είμαστε απέναντι στην πολιτική που λογίζει τις ανάγκες μας σαν «κόστος».