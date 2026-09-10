Ζαχαράκη για άνοιγμα σχολείων: «Κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό»

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Με ένα μήνυμα που εστιάζει στις ίσες ευκαιρίες, την αποδοχή, την ασφάλεια και τη δύναμη της προσπάθειας, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η υπουργός καλεί τα παιδιά να μη φοβούνται τα λάθη, να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να μην αφήνουν κανέναν συμμαθητή τους στο περιθώριο. Παράλληλα, ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό για τη στήριξη που προσφέρουν καθημερινά, ενώ υπογραμμίζει ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει ή τις δυνατότητες της οικογένειάς του, πρέπει να έχει την ευκαιρία να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Με τον αγιασμό να σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Σοφία Ζαχαράκη περιγράφει τη συγκεκριμένη ημέρα ως μια νέα αρχή για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Αναφέρεται στα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, σε εκείνα που επιστρέφουν σε γνώριμες τάξεις και φίλους, αλλά και στους μεγαλύτερους μαθητές που πλησιάζουν σταδιακά στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους.

Μιλώντας και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, σημειώνει ότι γνωρίζει τη συγκίνηση που συνοδεύει την πρώτη ημέρα, αλλά και την προσμονή, τα όνειρα και την αγωνία που μπορεί να κρύβει κάθε καινούργια αρχή.

Απευθυνόμενη στα παιδιά, η υπουργός τονίζει ότι στο σχολείο υπάρχει χώρος για όλους, τόσο για τις ιδέες, τις ερωτήσεις και τα ταλέντα τους όσο και για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Τα προτρέπει να ρωτούν όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν, να συνεχίζουν να δοκιμάζουν ακόμη και όταν φοβούνται ότι θα κάνουν λάθος και να μη διστάζουν να ζητούν βοήθεια.

«Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρνει όλα μόνος του. Και κανένα λάθος δεν είναι λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μια θέση στην παρέα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα ενός παιδιού»

Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Σοφία Ζαχαράκη στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και στην ανάγκη κανένα παιδί να μη νιώθει αποκλεισμένο από τη σχολική κοινότητα.

Ένα κάλεσμα για παιχνίδι, μια θέση στην παρέα ή μια κουβέντα συμπαράστασης μπορούν, όπως σημειώνει, να αλλάξουν ολόκληρη την ημέρα ενός παιδιού.

Για την υπουργό, ένα καλύτερο σχολείο προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη διασφάλιση ότι κάθε μαθητής θα αισθάνεται ασφαλής, αποδεκτός και σημαντικός.

Το «ευχαριστώ» στους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εκπαιδευτικούς και στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη ζωή ενός μαθητή.

Όπως επισημαίνει η Σοφία Ζαχαράκη, μέσα από το καλωσόρισμα και την ενθάρρυνση ενός εκπαιδευτικού, ένα παιδί μπορεί να βρει το θάρρος που του λείπει ή να ανακαλύψει δυνατότητες που μέχρι τότε δεν γνώριζε ότι διαθέτει.

Η υπουργός ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρουν, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε σχολική ημέρα βρίσκονται η προετοιμασία, η προσπάθεια, η υπομονή και, πολλές φορές, η υπέρβαση.

Παράλληλα, ευχαριστεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στη σχολική ζωή.

Μήνυμα και στους γονείς

Απευθυνόμενη στους γονείς και τους κηδεμόνες, η υπουργός αναγνωρίζει τις ελπίδες και τις ανησυχίες που συνοδεύουν τη σχολική πορεία των παιδιών τους.

Τονίζει ότι η εμπιστοσύνη και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οικογένεια και σχολείο μοιράζονται τον ίδιο στόχο: κάθε παιδί να προχωρά με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

«Οι ευκαιρίες δεν μπορεί να εξαρτώνται από την αφετηρία ενός παιδιού»

Στο μήνυμά της η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρεται και στην ευθύνη της Πολιτείας να βελτιώνει καθημερινά το σχολείο, να στηρίζει τους ανθρώπους του και να δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για τους μαθητές.

Όπως υπογραμμίζει, οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή δεν μπορούν να καθορίζονται από τον τόπο γέννησης ή διαμονής ενός παιδιού, από τις δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του.

«Από το μικρότερο νησί και το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης, κάθε παιδί αξίζει να έχει την ευκαιρία να ονειρευτεί, να προσπαθήσει και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί», σημειώνει.

Κλείνοντας, η υπουργός εύχεται η νέα σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, ασφάλεια, δημιουργία και χαρά, με νέες γνώσεις, δυνατές φιλίες, όμορφες αναμνήσεις και καθημερινές επιτυχίες.

«Καλή αρχή, παιδιά μου!», αναφέρει, ευχόμενη παράλληλα καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όλους τους ανθρώπους της σχολικής κοινότητας.