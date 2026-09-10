Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους που επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών

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Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των δικαιούχων υποψηφίων που επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών.

Πρόκειται για τους υποψηφίους που είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προχώρησαν στην υποβολή νέου μηχανογραφικού δελτίου, κάνοντας χρήση των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής τους, με την προθεσμία να ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Πώς βλέπουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας:

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων, δηλαδή του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου και του μητρωνύμου.

Από 11 έως 16 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές

Η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία εισάγονται.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί με φυσική παρουσία στη Γραμματεία, ηλεκτρονικά –για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– ή με ταχυδρομική αποστολή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και όποια πρόσθετα δικαιολογητικά ενδεχομένως ζητηθούν από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος ή της Σχολής.

Στην περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του επιτυχόντος.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ή να φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου της. Σε αυτήν ο επιτυχών δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους υποψηφίους/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο μηχανογραφικό δελτίο στο πλαίσιο των ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων.