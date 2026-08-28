Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες – Πώς θα πάρετε την επιταγή

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Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ για το 2026, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την έναρξη της δράσης από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, ενώ οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη στο Μητρώο Παρόχων συμμετέχουν 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι. Παράλληλα, η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για τους παρόχους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ: Πώς χρησιμοποιούνται τα 25 ευρώ

Κάθε επιταγή έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και αντιστοιχεί σε έναν δικαιούχο ή ωφελούμενο.

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Μέσω της επιταγής οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τα βιβλία που επιθυμούν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς αυτά παρέχονται δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας και άλλους δημόσιους φορείς.

Για όλα τα υπόλοιπα βιβλία προβλέπεται έκπτωση τουλάχιστον 10%, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα βιβλία, για τα οποία δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη υποχρεωτική έκπτωση.

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Πότε ξεκινά και πότε λήγει το πρόγραμμα

Η αξιοποίηση των επιταγών ξεκινά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2026 και το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επομένως, οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες για να χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ή τους εκδοτικούς οίκους.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις των παρόχων

Το δίκτυο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω, καθώς οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, από τους οποίους οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν για την αγορά των βιβλίων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους οριστικούς πίνακες, το Μητρώο Παρόχων και όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία στην ειδική σελίδα της ΔΥΠΑ για τα Δελτία Βιβλίων.