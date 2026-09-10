Άνοιγμα σχολείων: Ο «οδηγός» λειτουργίας για Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια – Τι ορίζει η εγκύκλιος για το σχολικό έτος 2026-2027

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Σχολεία 2026-2027: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί για Γυμνάσια και Λύκεια

Λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε σε ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η ενημέρωση συγκεντρώνει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μια χρονιά κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή και νέα ωρολόγια προγράμματα. Ειδικά για τα Γενικά Λύκεια, οι νέες σχετικές υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται να ισχύσουν από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η έναρξη της διδασκαλίας

Το σχολικό έτος στα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται έως τις 20 Απριλίου.

Πώς χωρίζεται η σχολική χρονιά

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα.

Το πρώτο τετράμηνο διαρκεί από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται με τη λήξη των μαθημάτων.

Πρόκειται για το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία και οργανώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Νέα ωρολόγια προγράμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 2026-2027 παρουσιάζουν τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά τίθενται σε εφαρμογή νέες υπουργικές αποφάσεις.

Για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ισχύει από το 2026-2027 η υπουργική απόφαση 43684/Δ2/07-04-2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2106/09-04-2026. Αντίστοιχα, για τις τρεις τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ εφαρμόζεται η απόφαση 43706/Δ2/07-04-2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2102/09-04-2026.

Νέο πλαίσιο ισχύει από τη φετινή χρονιά και για τα ωρολόγια προγράμματα των Μουσικών Λυκείων.

Τι ισχύει για τις αναθέσεις μαθημάτων

Αλλαγές στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο υπάρχουν και στις αναθέσεις μαθημάτων, δηλαδή στον καθορισμό των μαθημάτων που μπορεί να διδάσκει κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών.

Από το σχολικό έτος 2026-2027 εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση 54058/Δ2/05-05-2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2583/07-05-2026.

Για τη διαδικασία ανάθεσης της διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα

Η λειτουργία των σχολικών μονάδων περιλαμβάνει επίσης τις προβλέψεις για τη συγκρότηση των τμημάτων και τον αριθμό των μαθητών σε αυτά.

Για τα Γενικά Λύκεια εφαρμόζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη λειτουργία των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και των μαθημάτων επιλογής.

Η ενημέρωση του Υπουργείου έρχεται στην έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027, συγκεντρώνοντας τις βασικές ρυθμίσεις που καλούνται να εφαρμόσουν οι σχολικές μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η οργάνωση της σχολικής και διδακτικής χρονιάς, τα ωρολόγια προγράμματα, οι αναθέσεις μαθημάτων και συνολικά οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων.