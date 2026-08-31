Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν κληρώθηκαν – Πότε ανοίγει η Β’ φάση

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Μια δεύτερη ευκαιρία για επιδοτούμενες διακοπές μέσα στο 2027 θα έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», αλλά δεν στάθηκαν τυχεροί στην πρώτη κλήρωση.

Η Β’ φάση του προγράμματος θα αφορά τους μη κληρωθέντες της πρώτης φάσης και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η δεύτερη φάση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης θα γνωστοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος. Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες, ενώ προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση με την έναρξη του νέου έτους.

Ποιοι θα περάσουν στη Β’ φάση

Όσοι δεν κληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση δεν χάνουν οριστικά τη δυνατότητα να λάβουν την επιδότηση. Οι αιτούντες παραμένουν στους πίνακες των δυνητικών δικαιούχων και από αυτούς θα προκύψουν οι ωφελούμενοι της δεύτερης φάσης.

Οι οριστικοί πίνακες θα καταρτιστούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της Α’ φάσης, με βάση τη σειρά που είχε προκύψει από την κλήρωση. Ο αριθμός όσων θα ενταχθούν θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια για το 2027, ενώ κάθε δικαιούχος θα ενταχθεί στην περίοδο που είχε επιλέξει κατά την αρχική αίτησή του.

Περισσότεροι από 51.000 δικαιούχοι στην πρώτη κλήρωση

Στην Α’ φάση του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» επιλέχθηκαν συνολικά 51.230 δικαιούχοι. Από αυτούς, οι 31.702 κληρώθηκαν για τη χαμηλή τουριστική περίοδο και οι υπόλοιποι 19.528 για την υψηλή περίοδο.

Όσοι περιλαμβάνονται ήδη στους πίνακες των κληρωθέντων δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν κάποια πρόσθετη ενέργεια στο συγκεκριμένο στάδιο. Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων τους στις τράπεζες που έχουν επιλέξει, ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής κάρτας.

Πώς ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Οι τράπεζες αναμένεται να εκδίδουν τις ψηφιακές άυλες κάρτες περίπου εντός δύο ημερών από την παραλαβή των απαραίτητων στοιχείων.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι λαμβάνουν μήνυμα από την τράπεζά τους με τις οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ στο email που είχαν δηλώσει κατά την αίτηση αποστέλλεται σύνδεσμος για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης. Με τη δημιουργία του password ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της κάρτας και αυτή μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές, αλλά και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Η βασική επιδότηση ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή τουριστική περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Αυξημένη ενίσχυση, ύψους 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο και 400 ευρώ στη χαμηλή, προβλέπεται για άγαμους ή άτομα σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και για συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το υψηλότερο ποσό φτάνει τα 400 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική περίοδο και τα 600 ευρώ κατά τη χαμηλή περίοδο και αφορά άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, καθώς και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Επιπλέον, για τους κληρωθέντες όλων των κατηγοριών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Ποιες είναι οι περίοδοι χρήσης

Ως υψηλή τουριστική περίοδος για την Α’ φάση ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η χαμηλή τουριστική περίοδος εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2027.

Τα ίδια ποσά και στη Β’ φάση

Το ύψος της επιδότησης δεν διαφοροποιείται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιλεγούν στη Β’ φάση θα δικαιούνται την ίδια οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί στην περίοδο και στην κατηγορία τους.

Το επόμενο βήμα για τους μη κληρωθέντες είναι πλέον η ανακοίνωση από το υπουργείο Τουρισμού της ημερομηνίας ενεργοποίησης της Β’ φάσης, καθώς και των οριστικών πινάκων των νέων δικαιούχων, οι οποίοι θα προκύψουν με βάση τη σειρά της αρχικής κλήρωσης και τα διαθέσιμα κονδύλια για το 2027.