ΕΚΠΑ – Η Σχολή Θετικών Επιστημών αλλάζει: Νέοι και ανακαινισμένοι χώροι

Πίνακας περιεχομένων

ΕΚΠΑ: Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών ξεδιπλώνεται το σχέδιο αναβάθμισης των πανεπιστημιακών χώρων

Τους ανακαινισμένους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών επισκέφθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της ΕΑΔΠΠΑ, καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη, και του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή Αριστείδη Παρμακέλη. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης, καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος και καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, οι Αντιπρυτάνεις καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας και καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος, οι Πρόεδροι των Τμημάτων της ΣΘΕ, καθώς και πλήθος μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές.

Η επίσκεψη στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε πρωτίστως στον ολοκαίνουργιο χώρο του κεντρικού κυλικείου της ΣΘΕ στον οποίο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ο Πρύτανης και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας περιηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, και στο νέο κατάστημα αναμνηστικών του ΕΚΠΑ UoA Store στη ΣΘΕ, αλλά και στους νέους χώρους υγιεινής της ΣΘΕ και του Τμήματος Φαρμακευτικής, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των παρεμβάσεων και την πρόοδο των εργασιών. Οι εργασίες στους χώρους υγιεινής έχουν ήδη ολοκληρωθεί στη Θεολογική και τη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ στη Σχολή Θετικών Επιστημών οι αντίστοιχες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στους ανακαινισμένους χώρους της σχολής θετικών επιστημών τόνισε ότι: «Η σημερινή εικόνα στη Σχολή Θετικών Επιστημών αποτυπώνει έμπρακτα τη σταθερή δέσμευσή μας για τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το νέο κεντρικό κυλικείο, το κατάστημα αναμνηστικών UoA Store και οι παρεμβάσεις στους χώρους υγιεινής δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο ακαδημαϊκό περιβάλλον, βελτιώνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των φοιτητών, των εργαζομένων, των διδασκόντων και των επισκεπτών μας. Η φροντίδα των πανεπιστημιακών χώρων αποτελεί για εμάς διαρκή προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της φοιτητικής μέριμνας. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη έκταση και η παλαιότητα σημαντικού μέρους των εγκαταστάσεών μας δημιουργούν αυξημένες και σύνθετες ανάγκες. Γι’ αυτό εργαζόμαστε βάσει ενός συγκροτημένου και μακρόπνοου σχεδίου, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και παρεμβάσεις σε όλες τις Σχολές και τις υποδομές του Ιδρύματος. Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού έχει η μεγάλη δωρεά, ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Με την αξιοποίηση της δωρεάς, των ιδίων πόρων του Πανεπιστημίου και κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, δρομολογούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που θα ανανεώσει την εικόνα και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο στόχος μας είναι σαφής και φιλόδοξος: έως το 2030, όλοι οι χώροι του ΕΚΠΑ να είναι σύγχρονοι, ασφαλείς, λειτουργικοί και προσβάσιμοι σε όλους. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, ώστε οι υποδομές του μεγαλύτερου και ιστορικότερου Πανεπιστημίου της χώρας να ανταποκρίνονται στην ποιότητα του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται καθημερινά».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της ΕΑΔΠΠΑ, καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών, αλλά και όλων των υποδομών του ΕΚΠΑ, εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο, το οποίο υλοποιείται σταδιακά και με σαφείς προτεραιότητες. Απαιτεί καθημερινό συντονισμό μεταξύ των δομών του Πανεπιστημίου, των διοικητικών υπηρεσιών και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε οι πόροι που διαθέτουμε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, παράλληλα, να διεκδικούμε νέες δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Η συγκεκριμένη αναμόρφωση του χώρου του κυλικείου της ΣΘΕ πραγματοποιήθηκε από τους πόρους της αξιοποίησης της Ιδίας Περιουσίας. Αυτό που σήμερα βιώνουμε είναι ένα μέρος μιας προσπάθειας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι παρεμβάσεις στους χώρους της ΣΘΕ συνεχίζονται, με στόχο να δημιουργήσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον που αξίζει στους φοιτητές, στους ερευνητές, στους εργαζομένους και στους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου μας. Το σημαντικό σήμερα είναι ότι δεν μιλάμε για υποσχέσεις, αλλά για ένα απτό σχέδιο που ήδη υλοποιείται. Ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με τις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΠΑ αξίζει υποδομές και ακαδημαϊκό περιβάλλον αντάξια του έργου που παράγει και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια και συνεργασία. Εύχομαι σε όλες και όλους μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία πάνω από όλα!».