Λατινοπούλου για σχολεία: «Δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια» – Ζητά επιστροφή της σχολικής στολής

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Την επιστροφή της σχολικής στολής στα ελληνικά σχολεία πρότεινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα σχολίασε με χαρακτηριστικές εκφράσεις την εμφάνιση και το μακιγιάζ ορισμένων μαθητριών.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στους μαθητές μια καλή και δημιουργική χρονιά και να πετύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, ιδιαίτερη συζήτηση προκαλούν οι αναφορές της στη σχολική στολή, αλλά και οι παραινέσεις της προς τα κορίτσια, με την ίδια να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια».

Θέλει σχολική στολή στα ελληνικά σχολεία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης σχολικής στολής στην Ελλάδα, παραπέμποντας στην αντίστοιχη πρακτική που, όπως ανέφερε, εφαρμόζεται σε σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», ανέφερε.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

Στο ίδιο μήνυμα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε στην εμφάνιση των μαθητριών, εκφράζοντας την άποψη ότι οι υπερβολές στο μακιγιάζ και την περιποίηση δεν έχουν θέση μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές εκφράσεις, έκανε λόγο για «νύχια του τυραννόσαυρου» και «βλεφαρίδα τέντα», προτρέποντας τα κορίτσια να κρατούν τέτοιες επιλογές για μετά τις σχολικές ώρες.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες».

Το μήνυμα προς τις μαθήτριες

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάλεσε ακόμη τις μαθήτριες να απολαύσουν περισσότερο την ηλικία τους και τα χρόνια της εφηβείας, επισημαίνοντας ότι αυτή η περίοδος της ζωής «δεν γυρίζει».

Στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεό της επανέλαβε το μήνυμά της για την εμφάνιση στο σχολείο, γράφοντας:

«Αλλά κορίτσια μου προσοχή: Λέμε όχι στα νύχια τυραννόσαυρου. Όχι στο βάψιμο των μπουζουκιών και φυσικά όχι στη βλεφαρίδα τέντα!».

Πέρα από τις αναφορές στην εμφάνιση, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απηύθυνε μήνυμα τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια για τη συμπεριφορά τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα και σεβασμό από αγόρια και κορίτσια στους δασκάλους και τους καθηγητές μας», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της με ευχές για καλή σχολική χρονιά.