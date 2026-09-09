Dentist Pass: Επιστρέφει για 300.000 παιδιά – Οι ηλικίες και τι περιμένουμε για τις αιτήσεις

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Η πρόληψη της στοματικής υγείας των παιδιών ενισχύεται με την επανεκκίνηση του Dentist Pass, το οποίο επιστρέφει με διευρυμένο ηλικιακό όριο και αναμένεται να καλύψει σχεδόν 300.000 παιδιά από 5 έως 14 ετών.

Η επαναφορά του προγράμματος ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ οι αναλυτικοί όροι, το ύψος της ενίσχυσης και η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα.

Η βασικότερη αλλαγή του νέου Dentist Pass αφορά τις ηλικίες των παιδιών που θα μπορούν να συμμετάσχουν. Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, το 2023, δικαιούχοι ήταν παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Με τον νέο σχεδιασμό, το ηλικιακό εύρος επεκτείνεται και θα περιλαμβάνει παιδιά από 5 έως και 14 ετών, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, περίπου 300.000 παιδιά αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Τι προέβλεπε το Dentist Pass του 2023

Κατά την προηγούμενη εφαρμογή του Dentist Pass δεν προβλέπονταν εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες. Η οικονομική ενίσχυση ανερχόταν σε 40 ευρώ για κάθε παιδί και καταβαλλόταν μέσω ψηφιακής κάρτας.

Το ποσό μπορούσε να αξιοποιηθεί για υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι όροι αφορούσαν την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν θα ισχύσουν αυτούσιοι και στο νέο Dentist Pass. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν το ποσό θα παραμείνει στα 40 ευρώ, ούτε εάν θα υπάρξουν αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι οικογένειες θα πρέπει να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος, καθώς δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, οι ακριβείς προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, οι οδοντιατρικές πράξεις που θα καλύπτονται και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό.

Η επανεκκίνηση του Dentist Pass εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της πρόληψης και των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις μέσα από τα σχετικά προγράμματα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα από το 2030, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει και την προσθήκη νέων προληπτικών εξετάσεων.