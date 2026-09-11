Σχολεία 2026: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν στα κυλικεία

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Πρώτο κουδούνι σήμερα, Παρασκευή, για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, με νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα να ανοίγουν τις πόρτες τους και να υποδέχονται ξανά μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η νέα χρονιά ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό, αλλά και με μια σειρά νέων δεδομένων για τη σχολική καθημερινότητα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι αλλαγές στα σχολικά κυλικεία, η εφαρμογή νέων και επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών, η εισαγωγή της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, η έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία και η λειτουργία οκτώ νέων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία

Μία από τις αλλαγές που συναντούν οι μαθητές με την επιστροφή τους στα θρανία αφορά τα σχολικά κυλικεία.

Το υπουργείο Υγείας έχει θέσει νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, διαμορφώθηκε με βάση την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

Στόχος είναι η σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινήσει με την εφαρμογή των νέων κανόνων, ώστε το σχολικό περιβάλλον να συμβάλλει στην προώθηση πιο ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών.

Τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά

Στις βασικές προβλέψεις του νέου πλαισίου περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, καθώς και η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Όπως έχει επισημάνει το υπουργείο Υγείας, θεσπίζονται αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια για τα τρόφιμα που μπορούν να διατίθενται μέσα στις σχολικές μονάδες, με το σχολείο να καλείται να συμβάλλει και στην καλλιέργεια υγιεινότερων διατροφικών επιλογών από την παιδική ηλικία.