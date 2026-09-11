ΠΑΣΟΚ για άνοιγμα σχολείων: «Η δημόσια εκπαίδευση εκπέμπει SOS» – «Οι εκπαιδευτικοί εξαντλούνται»

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Με αιχμές για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση και ευθείες βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής συνοδεύει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Κουδούνι αφύπνισης για ένα σχολείο που εκπέμπει SOS», ο κ. Παραστατίδης υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σχολείο δεν είναι συγκυριακά, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που, όπως αναφέρει, το αντιμετωπίζει επί χρόνια περισσότερο ως διοικητικό μηχανισμό και λιγότερο ως χώρο μάθησης και δημιουργίας.

«Η δημόσια εκπαίδευση εκπέμπει SOS»

Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, ο Στέφανος Παραστατίδης καλεί την κυβέρνηση να ακούσει, όπως αναφέρει, το «κουδούνι αφύπνισης», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να καλυφθεί από εξαγγελίες και τις καθιερωμένες ευχές για τη νέα σχολική χρονιά.

«Η δημόσια εκπαίδευση εκπέμπει SOS», σημειώνει, αποδίδοντας τα σημερινά αδιέξοδα σε μια πολιτική που, κατά τον ίδιο, έχει οδηγήσει σταδιακά στη φθορά του δημόσιου σχολείου.

Γραφειοκρατία, πίεση και ελλείψεις

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ εστιάζει ιδιαίτερα στις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία.

Όπως υποστηρίζει, το παιδαγωγικό έργο περιορίζεται από το βάρος της γραφειοκρατίας, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχή πίεση και απαξίωση.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ελλείψεις σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ως συνέπεια η εκπαίδευση να αναπαράγει και να διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

«Έτσι το σχολείο αποδομείται αθόρυβα και χάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και το ενδιαφέρον και την αγάπη των ίδιων των παιδιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Όχι σε μια γνώριμη γκρίζα καθημερινότητα»

Στη δήλωσή του ο Στέφανος Παραστατίδης σημειώνει ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν πρέπει να αποτελεί απλώς την επανεκκίνηση μιας «γνώριμης γκρίζας καθημερινότητας» ούτε τη συνέχιση, όπως αναφέρει, μιας πορείας στασιμότητας και υποχώρησης.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να προσφέρει σε κάθε μαθητή και μαθήτρια τη δυνατότητα αναζήτησης του καινούργιου και της γνώσης, αλλά και να αποτελεί πεδίο αποδοχής, συνεργασίας και συνύπαρξης.

«Ένα σχολείο που δεν θα μετρά μόνο επιδόσεις»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλλει στην κυβερνητική πολιτική το μοντέλο ενός δημόσιου σχολείου που, όπως σημειώνει, «δεν θα μετρά μόνο επιδόσεις, αλλά θα διαμορφώνει ανθρώπους».

Κάνει λόγο για την ανάγκη ενός σχολείου ανθρωπιστικής παιδείας, αξιών και αρχών, το οποίο θα ανοίγει νέους ορίζοντες στους μαθητές αντί να αναπαράγει τα ίδια αδιέξοδα.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Στέφανος Παραστατίδης απευθύνει ευχές προς το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες εύχεται μια χρονιά χαράς και δημιουργίας, με ανθρώπους που θα τους εμπνεύσουν και ένα σχολείο που θα αποτελεί χώρο ελευθερίας, έκφρασης, μάθησης, ασφάλειας και προοπτικής.

Στους εκπαιδευτικούς εύχεται δύναμη και αντοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό, εμπιστοσύνη, παιδαγωγική αυτονομία και στήριξη, ενώ προς τους γονείς απευθύνει μήνυμα υπομονής και εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς και στα ίδια τα παιδιά.

«Καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους. Με ένα δημόσιο σχολείο αντάξιο των προσδοκιών και των δικαιωμάτων κάθε παιδιού», καταλήγει.