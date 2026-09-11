Απίστευτο περιστατικό σε βρεφονηπιακό σταθμό: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι στο φαγητό – Στο νοσοκομείο παιδιά

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Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπως καταγγέλλουν γονείς.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Δάφνης, όταν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος διαπιστώθηκε αλλοίωση στη γεύση του φαγητού που είχε σερβιριστεί στα παιδιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά την παρασκευή του φαγητού είχε χρησιμοποιηθεί, αντί για ξύδι, πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.

Καθώς μικρή ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά, αλλά και μέλη του Προσωπικού, ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Έγινε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, ενώ οι γονείς ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες οδηγίες και να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Παιδιά και εργαζόμενοι που είχαν καταναλώσει το φαγητό υποβλήθηκαν σε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά, ενώ σχεδόν όλοι όσοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

• την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

• τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

• τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».