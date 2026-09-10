Σχολεία: «Καμπανάκι» για την Παράλληλη Στήριξη και τα κενά

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Έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη και για τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθούν τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται τόσο η ανεπαρκής, όπως υποστηρίζει, στελέχωση όσο και ο τρόπος εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου. Η ΕΣΑμεΑ προειδοποιεί ότι η ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής της υποστήριξης περισσότερων μαθητών μέσα στο ίδιο τμήμα, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικές και σύνθετες ανάγκες, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξή τους.

Ενδεικτική της κατάστασης που περιγράφεται είναι η εικόνα στα Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, έχουν καταγραφεί ανάγκες για 237 εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, ενώ προβλέπεται να τοποθετηθούν 137 εκπαιδευτικοί.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε έλλειμμα 100 εκπαιδευτικών, ενώ επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως η αντίστοιχη κατάσταση στα Νηπιαγωγεία της περιοχής.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικαλείται και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, η οποία επίσης εκφράζει προβληματισμό για τη στελέχωση.

Ανησυχία για έναν εκπαιδευτικό σε πολλούς μαθητές

Βασικό ζήτημα που θέτει η ΕΣΑμεΑ είναι η δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης για κάθε μαθητή.

Όπως υποστηρίζει, όταν ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής καλείται να αναλάβει την υποστήριξη πολλών μαθητών ενός τμήματος, οι οποίοι έχουν διαφορετικές και συχνά σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες, τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα πραγματικά εξατομικευμένης παρέμβασης.

Για την ΕΣΑμεΑ, επομένως, το ζήτημα δεν περιορίζεται στον αριθμό των θέσεων που εμφανίζονται ως καλυμμένες, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται στην πράξη η υποστήριξη σε κάθε παιδί.

«Η Παράλληλη Στήριξη δεν είναι απλή κάλυψη θέσεων»

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η Παράλληλη Στήριξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία απλής κάλυψης θέσεων ούτε ως γενική ενίσχυση ενός σχολικού τμήματος.

Αντίθετα, τη χαρακτηρίζει αναγκαίο μέτρο για να μπορούν οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στη σχολική ζωή και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Υπό αυτό το πρίσμα, εκφράζει την ανησυχία ότι η ανεπαρκής στελέχωση, σε συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής του νέου πλαισίου, μπορεί να περιορίσει στην πράξη την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε μαθητής.

Τι ζητά από το Υπουργείο Παιδείας

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλυφθούν πλήρως όλα τα εγκεκριμένα αιτήματα Παράλληλης Στήριξης και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητά να αποφευχθούν υπερβολικές αναλογίες μαθητών ανά εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η εξατομικευμένη υποστήριξη και η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης κάθε παιδιού.

Θέτει, επίσης, ζήτημα επανεξέτασης του τρόπου εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελούν οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και όχι οι περιορισμοί στη στελέχωση.

Η παρέμβαση έρχεται με τη νέα σχολική χρονιά να βρίσκεται προ των πυλών και με την ΕΣΑμεΑ να ζητά άμεσες παρεμβάσεις ώστε τα υπάρχοντα κενά να μην επηρεάσουν τους μαθητές που έχουν ανάγκη Παράλληλης Στήριξης.

Όπως τονίζει, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα στερηθεί την υποστήριξη που δικαιούται, ώστε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να γίνει με όρους ισότητας, συμπερίληψης και σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των μαθητών.