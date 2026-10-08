ΟΙΕΛΕ για πλαστά πτυχια: Κάλεσμα σε Ζαχαράκη για διαλογο

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Σοβαρές καταγγελίες για ένα «παζάρι» τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων, που φέρονται να χρησιμοποιούνται για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και προαγωγές στο Δημόσιο, επαναφέρει στο προσκήνιο η ΟΙΕΛΕ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Με επιστολή προς την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση διαλόγου για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομων, παράτυπων και πλαστών τίτλων, καταγγέλλοντας ότι η χρήση τους υπονομεύει την αξιοκρατία και στερεί ευκαιρίες από υποψηφίους που απέκτησαν νόμιμα τα προσόντα τους.

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις, ειδικά μετά τις επισημάνσεις που διατυπώθηκαν σε εκδήλωση της ALTE για τις προβληματικές διαδικασίες πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Πρόσκληση διαλόγου της ΟΙΕΛΕ προς την Υπουργό Παιδείας για το σκάνδαλο των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή – πρόσκληση διαλόγου στην Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη για το σκάνδαλο των παράνομων/παράτυπων/πλαστών τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για προαγωγές στο δημόσιο τομέα. Με αυτούς τους αγορασμένους τίτλους και τις πιστοποιήσεις χιλιάδες επιτήδειοι προσλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα και προάγονται σε διευθυντικές θέσεις, καταλαμβάνοντας την θέση ανθρώπων που μόχθησαν για τα προσόντα τους.

Στην επιστολή τονίζεται ότι πλέον ο δημόσιος διάλογος για το ζήτημα είναι έντονος, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της ALTE (της ομοσπονδίας των Ευρωπαίων αξιολογητών ξενόγλωσσης εκπαίδευσης), όπου αναδείχθηκε το θέμα της ιδιαίτερα προβληματικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη χώρα μας.

Σημειώσαμε ότι είναι πάγια θέση της ΟΙΕΛΕ η διενέργεια ευρύτατου διαλόγου στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό σκάνδαλο. Ευχόμαστε για θετική ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η προσπάθεια να μπει τάξη στο χώρο και να αποκατασταθούν συνθήκες ισονομίας και αξιοκρατίας στο χώρο της Παιδείας και να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές ανισότητες.