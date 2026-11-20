Ειδικό Δημοτικό Αγίου Δημητρίου: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας μετά τις σοβαρές καταγγελίες

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Μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Στο μικροσκόπιο των εκπαιδευτικών και δικαστικών αρχών βρίσκεται σοβαρή καταγγελία που αφορά μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Η υπόθεση, στην οποία εξετάζονται καταγγελλόμενες πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, με εντολή της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού, ενώ η υποδιευθύντρια της σχολικής μονάδας προσήλθε στην Αστυνομία για να καταθέσει. Παράλληλα, ζητήθηκε η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διοικητικών και πειθαρχικών διαδικασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, με την παρουσία συμβούλων εκπαίδευσης και την προγραμματισμένη παρέμβαση ψυχολόγων από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Οι ακριβείς συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η ποινική αξιολόγηση ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Κατάθεση στην αστυνομία για το περιστατικό

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης. Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση, βία κ.α.

Τι συνέβη

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα, μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ειδικό σχολείο των νοτίων προαστίων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε εντός σχολικής αίθουσας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 44χρονος φέρεται να κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας, ενώ μέσα βρίσκονταν εκπαιδευτικός και μαθητές. Στη συνέχεια, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, ενώ φέρεται να φίλησε και την εκπαιδευτικό, παρουσία των παιδιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παράλληλα, με εντολή των αρμόδιων αρχών, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης και ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί».