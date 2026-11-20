Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: Πτυχίο Αγγλικών με 850 ευρώ και χωρίς εξετάσεις; Νέες καταγγελίες από την ΟΙΕΛΕ

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Σοβαρές καταγγελίες για την απόκτηση πιστοποιητικών ξένων γλωσσών χωρίς ουσιαστική εξέταση φέρνει στο φως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), δημοσιοποιώντας υπόθεση στην οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, υποψήφιος ενημερώθηκε ότι μπορεί να αποκτήσει πτυχίο Αγγλικών καταβάλλοντας 850 ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να διαβάσει ή να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, στα χέρια του προέδρου της έφτασε email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φέρεται να λαμβάνει τη διαβεβαίωση ότι αρκεί να παρουσιαστεί για μόλις 30 λεπτά στον χώρο της εξέτασης, προκειμένου να παραλάβει το πιστοποιητικό περίπου έναν μήνα αργότερα.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας στο σύστημα πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική προανάκριση για σχετικές υποθέσεις και ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων και τη διασφάλιση της εγκυρότητας των εξεταστικών διαδικασιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Όσο ανοίγουν τα στόματα, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται η βαθύτατη σήψη στο χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών. Στα χέρια του προέδρου της ΟΙΕΛΕ έφτασε χτες προκλητικό email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε υποψήφιο «αγοραστή» πτυχίου αγγλικών. Στο email αυτό η διεύθυνση του ΚΞΓ ενημερώνει κυνικά τον πελάτη πως «δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της επιστολής, ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση του τίτλου οφείλει απλώς να προσέλθει για τριάντα λεπτά στον χώρο της εξέτασης και να μην κάνει τίποτε άλλο! Το αντίτιμο ανέρχεται στα 850 ευρώ (200 ευρώ προκαταβολή και 650 ευρώ μετά την καταβολή του πτυχίου) και το πτυχίο αποστέλλεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία της «εξέτασης».

Η υπόθεση αυτή είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών αλλά και της πληροφορικής που η ΟΙΕΛΕ έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, ωστόσο θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει μέτρα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών γλωσσομάθειας, αλλά και για την πιστοποίηση των φορέων! Είναι αδιανόητο ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (κάποιες με πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα) έχουν δύο ή τρείς φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, η χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από πενήντα! Σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των φορέων αυτών είναι ουσιαστικά «φαντάσματα».

Το συγκεκριμένο κέντρο ξένων γλωσσών ανήκει σε γνωστή αλυσίδα του χώρου, την οποία η ΟΙΕΛΕ θα ενημερώσει για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ζητά, επίσης, από τις εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και από τους σοβαρούς επιχειρηματίες του χώρου να πάρουν θέση. Σήμερα η Ομοσπονδία μας ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας άμεση συνάντηση για να καταθέσει τις προτάσεις της για την αποκατάσταση συνθηκών διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας στο συγκεκριμένο χώρο.