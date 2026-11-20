Ειδική Αγωγή: «Πράσινο φως» για δημιουργία ΕΕΕΕΚ στην Αγία Παρασκευή – Τι αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

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Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, προειδοποιώντας για τις σοβαρές ελλείψεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας σηματοδοτεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, έπειτα από κινητοποίηση ενώσεων και συλλόγων γονέων, με τη συμμετοχή οικογενειών μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παραχώρηση ακινήτου στην οδό Αιτωλίας 27, προκειμένου να δρομολογηθεί η δημιουργία της νέας σχολικής μονάδας.

«Είναι δεδομένο ότι μόνο η κινητοποίηση των γονιών μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ότι θα υλοποιηθούν οι όποιες δεσμεύσεις» το επόμενο διάστημα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής και υπογραμμίζει: «Η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής θα συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες ώστε να διεκδικηθούν λύσεις για το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης δομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή.

Γνωρίζουμε ότι το κράτος θεωρεί τις δομές αυτές κόστος γιατί απαιτούν πιο εξειδικευμένες υποδομές και περισσότερο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, υλικά και εξοπλισμό. Γι’ αυτό καταδικάζει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ασφυξία των ελλιπέστατων δομών με τις γνωστές τραγικές ελλείψεις.

Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες ώστε όλα τα παιδιά που χρήζουν βοήθεια να πάρουν τη στήριξη που τους αρμόζει».