Το Πάντειο «ακούστηκε» σε όλη την Ευρώπη: Διάκριση του πανεπιστημιακού ραδιοφώνου σε διαγωνισμό του Ευρωκοινοβουλίου

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Με τη συμμετοχή οκτώ παραγωγών που μίλησαν σε έξι διαφορετικές γλώσσες, το ελληνικό πανεπιστημιακό ραδιόφωνο ανέδειξε τη δύναμη της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Μια σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέκτησε το Ράδιο Πάντειον, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μέσα από τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό podcast που διοργάνωσε η Europarl Audio, η πολυγλωσσική υπηρεσία ήχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο διαγωνισμός είχε ως κεντρικό θέμα τη διεύρυνση των οριζόντων μέσω της πολυγλωσσίας, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές γλώσσες φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ πολιτισμών και δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η συμμετοχή του Ράδιο Πάντειον, με τίτλο «Connecting Frequencies: Multilingualism in the European Union’s Radio Sphere», συγκαταλέχθηκε στις δύο νικητήριες συμμετοχές και μεταδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026. Στο podcast, οκτώ παραγωγοί του σταθμού παρουσίασαν τις σκέψεις και τις απόψεις τους σε έξι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και σουηδικά) αναδεικνύοντας την πολυγλωσσία ως πηγή δημιουργικότητας, ενότητας, ελευθερίας και δημοκρατίας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία για ένα ελληνικό πανεπιστημιακό ραδιόφωνο, το οποίο τον Απρίλιο του 2027 θα συμπληρώσει πέντε χρόνια λειτουργίας. Σήμερα, το Ράδιο Πάντειον εκπέμπει με πλήρες πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 54 εκπομπές με τη συμμετοχή 95 παραγωγών, προβάλλοντας τη δημιουργικότητα, την ποικιλομορφία και την εξωστρέφεια της πανεπιστημιακής κοινότητας.