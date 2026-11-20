Άρρωστο παιδί; Έως 14 ημέρες άδεια για εργαζόμενους γονείς – Τι γίνεται με τον μισθό

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Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια, με τον αριθμό των ημερών να διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον τομέα απασχόλησης.

Η ασθένεια ενός παιδιού μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητα μιας οικογένειας, καθώς η φροντίδα του απαιτεί συχνά την άμεση παρουσία ενός από τους δύο γονείς. Για όσους εργάζονται, η ανάγκη να παραμείνουν στο σπίτι με το άρρωστο παιδί τους μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο που να μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του.

Για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, η ισχύουσα εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια λόγω ασθένειας παιδιού, παρέχοντας στους εργαζόμενους γονείς τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους όταν χρειάζεται. Η σχετική πρόβλεψη αφορά τόσο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό όσο και εκείνους στον δημόσιο τομέα, με τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια της άδειας να καθορίζονται από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο εργαζόμενος

Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που προστατεύει ο εργαζόμενος.

Ιδιωτικός Τομέας

έως 6 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για εργαζόμενο που προστατεύει ένα παιδί,

έως 8 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει δύο παιδιά,

έως 14 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο παιδιά.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου και την ασθένεια του παιδιού.

Δημόσιο

4 ημέρες τον χρόνο για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα.

7 ημέρες τον χρόνο για τρίτεκνους υπαλλήλους.

10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για πολύτεκνους υπαλλήλους.

8 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για μονογονείς.

Πρόκειται για άδεια με αποδοχές, επομένως δεν υπάρχει περικοπή μισθού για τις ημέρες που ο υπάλληλος απουσιάζει κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Επίσης, όταν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα κοινό «πακέτο» ημερών που πρέπει να μοιραστούν μεταξύ τους.

Δεν αφορά μόνο την ασθένεια παιδιού

Παρότι είναι ευρύτερα γνωστή ως «άδεια ασθένειας τέκνου», η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει και περιπτώσεις ασθένειας άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Συνεπώς, το δικαίωμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη φροντίδας ενός ανήλικου παιδιού, αλλά συνδέεται γενικότερα με την ανάγκη αντιμετώπισης ασθένειας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος που χρειάζεται να κάνει χρήση της άδειας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη, ενημερώνοντας για την ανάγκη απουσίας του λόγω ασθένειας του παιδιού.

Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να αποτυπώνει την απουσία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ/myErgani, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την ηλεκτρονική δήλωση των αδειών στον ιδιωτικό τομέα.

Η σωστή καταχώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διασφαλίζει ότι η απουσία αποτυπώνεται ως η συγκεκριμένη νόμιμη άδεια και δεν συγχέεται με άλλη κατηγορία απουσίας.