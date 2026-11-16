Σχολεία: Πού τοποθετούνται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις σχολικές μονάδες

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις ομάδες σχολείων στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί το 2026-2027. Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και πού βρίσκονται οι αναλυτικοί πίνακες σχολικών μονάδων.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τον καθορισμό των ομάδων σχολείων στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αφορά μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Με το νέο ΦΕΚ καθορίζονται οι ομάδες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες προβλέπεται η άσκηση καθηκόντων από το συγκεκριμένο προσωπικό.

Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων θα πραγματοποιηθεί με προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Οι προσλήψεις θα γίνουν από τους ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για τους αντίστοιχους κλάδους.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά:

ΠΕ23 – Ψυχολόγους

ΠΕ30 – Κοινωνικούς Λειτουργούς

Στο άρθρο μόνο της απόφασης προβλέπεται:

«Καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω των ισχυόντων τελικών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Ποια σχολεία περιλαμβάνονται στην απόφαση

Το παράρτημα του ΦΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τις ομάδες σχολικών μονάδων στις οποίες προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Για κάθε ομάδα καταγράφονται στοιχεία όπως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ονομασίες των σχολείων και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται η περιοχή μετάθεσης και οι προβλεπόμενες θέσεις ανά κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Οι ομάδες περιλαμβάνουν διαφορετικές σχολικές μονάδες, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.

Ενδεικτικά, στους πίνακες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζονται σχολικές μονάδες της Ξάνθης, της Δράμας, του Έβρου, της Ροδόπης, της Καβάλας και της Αττικής.

Στις καταχωρίσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης ομάδες γυμνασίων και λυκείων, με αναλυτική αναφορά στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Η ομαδοποίηση σημαίνει ότι οι προβλεπόμενες θέσεις συνδέονται με συγκεκριμένες ομάδες σχολείων και όχι κατ’ ανάγκη με μία αυτοτελή θέση προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα.

Ενίσχυση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών

Η νέα απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού.

Στο προοίμιο της απόφασης γίνεται αναφορά στην πράξη για το σχολικό έτος 2026-2027, με κωδικό ΟΠΣ 6063884, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στη σχολική εκπαίδευση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απόφαση 135474/ΓΔ4/12.10.2026, που αφορά τα ειδικότερα καθήκοντα των δύο κλάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Τι προβλέπεται για τη χρηματοδότηση

Στο ΦΕΚ γίνεται αναφορά στην απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Επιπλέον, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, από τη συγκεκριμένη απόφαση καθορισμού ομάδων σχολείων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά την οικονομική επίπτωση της απόφασης και δεν αναιρεί τη διαδικασία προσλήψεων που περιγράφεται στο ίδιο ΦΕΚ.

Πού μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι τις σχολικές μονάδες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΦΕΚ Β΄ 6824 της 13ης Νοεμβρίου 2026, όπου δημοσιεύεται ολόκληρη η υπουργική απόφαση και το αναλυτικό παράρτημα.

Στους πίνακες παρουσιάζονται οι ομάδες σχολικών μονάδων ανά περιοχή και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και οι προβλεπόμενες θέσεις των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30.

Η απόφαση αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ομάδων σχολείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η δημοσίευση του ΦΕΚ δεν σημαίνει ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προσλήψεις ή ότι το προσωπικό έχει αναλάβει υπηρεσία. Για την ολοκλήρωση της στελέχωσης απαιτείται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης από τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

ΦΕΚ