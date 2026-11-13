Προσλήψεις: Αντίστροφη μέτρηση για 3.262 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

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Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκπνέει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με απολυτήριο Γυμνασίου και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, Δημοτικού.

Λίγα μόνο 24ωρα έμειναν για την υποβολή αιτήσεων για 3.262 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο συμμετοχής έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δίνοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί και τίτλοι αποφοίτησης από Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 15 ευρώ.

Πότε λήγουν οι αιτήσεις και πού υποβάλλονται

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2026 ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταχώριση των προσωπικών στοιχείων, στη δήλωση των απαιτούμενων προσόντων και στην επιλογή των θέσεων που επιθυμούν να διεκδικήσουν.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι σημαντική, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 15 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοσή του μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες της προκήρυξης για τη χρήση του στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η έκδοση του παραβόλου αποτελεί μέρος της διαδικασίας συμμετοχής και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία και ότι έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το παράβολο.

Οι 3.262 θέσεις

Η προκήρυξη 7Κ/2026 περιλαμβάνει συνολικά 3.262 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν τόσο μόνιμο προσωπικό όσο και εργαζομένους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, βάσει των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την προκήρυξη.

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε 38 ειδικότητες, καλύπτοντας ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, καθαριότητας, φύλαξης, τεχνικών εργασιών και γενικών καθηκόντων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι πριν από την υποβολή

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προκήρυξη πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή επιλογή των θέσεων, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτει κάθε υποψήφιος, καθώς και η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι πίνακες θέσεων και οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Νοεμβρίου 2026, επομένως οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή τους.