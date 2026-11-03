ΕΟΠΠΕΠ: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ετήσιες εξετάσεις των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για 4.392 υποψηφίους σε 32 ειδικοτητες

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Η φετινή διαδικασία αφορούσε 32 ειδικότητες και πραγματοποιήθηκε σε 10 εξεταστικά κέντρα πανελλαδικά, με στόχο την επίσημη αναγνώριση των προσόντων που απέκτησαν οι υποψήφιοι μέσα από τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική μαθητεία.

Περισσότεροι από 4.000 απόφοιτοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ συμμετείχαν στις φετινές εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Η διαδικασία κάλυψε 32 ειδικότητες και πραγματοποιήθηκε σε 10 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επίσημη αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν μέσω της εκπαίδευσης και της μαθητείας.

Όπως επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, Γεωργία Ρεμπούτσικα, η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Η φετινή διοργάνωση αφορούσε περισσότερους από 4.000 υποψηφίους, 32 ειδικότητες και 10 εξεταστικά κέντρα, σε μια πανελλαδική προσπάθεια με υψηλές οργανωτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Πίσω από την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων βρίσκεται ένας εκτεταμένος κύκλος προετοιμασίας και συντονισμού: από τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εξεταστικών κέντρων και τη στελέχωση των εξεταστικών επιτροπών έως την προετοιμασία του υλικού και την υποστήριξη κάθε σταδίου της διαδικασίας.

Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΠΕΠ, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εξεταστές, εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση, ώστε να διασφαλιστούν η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ισότιμη συμμετοχή όλων των υποψηφίων.

Η πιστοποίηση είναι ένα βήμα μπροστά!

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, Γεωργία Ρεμπούτσικα, δήλωσε: «Στον ΕΟΠΠΕΠ εργαζόμαστε ώστε η πιστοποίηση να αποκτά πραγματικό νόημα για κάθε άνθρωπο που επενδύει στη γνώση και στην επαγγελματική του εξέλιξη.

Οι εξετάσεις των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ είναι μια σύνθετη και απαιτητική διοργάνωση, πίσω από την οποία βρίσκεται η συστηματική δουλειά πολλών ανθρώπων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη και τους εργαζομένους του Οργανισμού, καθώς και όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην υλοποίησή της.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλω να απευθυνθώ στους ίδιους τους υποψηφίους. Στους νέους ανθρώπους που επέλεξαν να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, να εκπαιδευτούν μέσα από τη μαθητεία και να διεκδικήσουν τη θέση τους στον κόσμο της εργασίας.

Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι επιλογή δεύτερης κατηγορίας. Είναι μια δυναμική διαδρομή με αξία, προοπτική και ευκαιρίες. Και δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίζουμε ότι οι δεξιότητες αυτές αναγνωρίζονται έμπρακτα.

Γιατί κάθε πιστοποιημένο προσόν είναι ένα ακόμη εφόδιο. Και κάθε νέος άνθρωπος που προχωρά επαγγελματικά είναι μια επιτυχία που αξίζει να αναδεικνύουμε».