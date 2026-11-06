Μετεγγραφές φοιτητών: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε λήγει η προθεσμία

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Νέος κύκλος αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη φάση, ενώ η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Νέα δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν από σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Η νέα περίοδος αιτήσεων αφορά, μεταξύ άλλων, φοιτητές που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων, φοιτητές κυπριακής καταγωγής, εισαχθέντες με την κατηγορία σοβαρών παθήσεων και συγκεκριμένες περιπτώσεις αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν ήδη υποβάλει αίτηση κατά την πρώτη φάση των μετεγγραφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026.

Ποιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

1. Φοιτητές των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Όσοι εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026.

2. Φοιτητές κυπριακής καταγωγής

Φοιτητές κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007.

3. Φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία σοβαρών παθήσεων

Φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), οι οποίοι εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 χωρίς εξετάσεις, μέσω της ειδικής κατηγορίας παθήσεων σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση των εισακτέων.

Η δυνατότητα αφορά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη φάση των μετεγγραφών.

4. Αδέλφια φοιτητών που εισήχθησαν ως διακριθέντες αθλητές

Προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ που έχουν αδέλφια επίσης προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 2725/1999.

5. Αδέλφια φοιτητών συγκεκριμένων κατηγοριών

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν επιπλέον και τα αδέλφια των φοιτητών που ανήκουν στην πρώτη και στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή των εισαχθέντων μέσω επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των εισαχθέντων με την ειδική κατηγορία παθήσεων.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της κεντρικής πλατφόρμας μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας:

https://transfer.it.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη κατηγορία αίτησης, ανάλογα με την περίπτωσή τους:

Μετεγγραφές με οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια.

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) που έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος φοίτησης.

Τι ισχύει για τη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής

Ειδική διευκρίνιση παρέχεται για τις περιπτώσεις αδελφών φοιτητών που έχουν εισαχθεί με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής, εφόσον απαιτείται, κατατίθεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο Τμήμα υποδοχής, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η δήλωση υποβάλλεται ως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ή να φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου της από δημόσια αρχή.

Πότε λήγει η προθεσμία

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η νέα διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση κατά την πρώτη φάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τις προϋποθέσεις υποβολής.

H σχετική εγκύκλιος μετεγγραφών