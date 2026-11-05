Καταγγελίες για ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ – Τι ζητούν οι γονείς

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Η Ένωση ζητά άμεσες έκτακτες προσλήψεις και αποκλειστική κάλυψη των αναγκών κάθε σχολείου, ενώ θέτει και το ζήτημα της υποστήριξης των παιδιών με προβλήματα υγείας κατά τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και την υγειονομική κάλυψη των μαθητών στα σχολεία του Βύρωνα εκφράζει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά η πρακτική του διαμοιρασμού σχολικών νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για σοβαρά κενά στην υποστήριξη παιδιών με χρόνια προβλήματα υγείας και αναπηρίες, ενώ επισημαίνει ότι υπάρχουν και νηπιαγωγεία που δεν διαθέτουν καθόλου σχολικό νοσηλευτή.

Παράλληλα, ζητά έκτακτες προσλήψεις προσωπικού, την αποκλειστική κάλυψη κάθε σχολικής μονάδας και την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του ολοήμερου προγράμματος.

Η ανακοίνωση

«Ως Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Βύρωνα απευθυνόμαστε σε εσάς με αίσθηση βαθιάς οργής, αγανάκτησης αλλά και ύψιστης ευθύνης απέναντι στην ασφάλεια, την υγεία και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας.

Με τεράστια ανησυχία διαπιστώνουμε ότι η απαράδεκτη πρακτική του διαμοιρασμού ενός (1) Σχολικού Νοσηλευτή σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες (όμορα σχολεία) συνεχίζεται και φέτος, αφήνοντας τα παιδιά μας εντελώς ακάλυπτα και ευάλωτα τις ημέρες και τις ώρες που ο/η νοσηλευτής/τρια απουσιάζει από τη μονάδα τους.

Αυτό συμβαίνει σε πολλές σχολικές μονάδες του Δήμου ( 3ο Δημοτικό με 8ο Νηπιαγωγείο, 6ο-7ο Δημοτικό , 1ο Γυμν-1ο ΓΕΛ , 3ο Γυμν- 3ο ΓΕΛ ) ενώ υπάρχουν νηπιαγωγεία που δεν έχουν καθόλου σχολικό νοσηλευτή.

Επίσης , η παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) είναι απαραίτητη κατά αποκλειστικότητα καθώς υπάρχουν παιδιά με νευρολογικά προβλήματα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Αυτό συμβαίνει σε Δημοτικό Σχολείο του δήμου μας , με την εργαζόμενη που «μοιράζεται» επίσης στο διπλανό Νηπιαγωγείο.

Η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή και του ΕΒΠ δεν αποτελεί «πολυτέλεια» ούτε στατιστικό μέγεθος για εξοικονόμηση κονδυλίων. Αποτελεί ζωτική ανάγκη για παιδιά με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας (όπως σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, επιληψία, σοβαρές αλλεργίες, κινητικές αναπηρίες κ.ά.).

Το ερώτημα που σας θέτουμε ευθέως, απαιτώντας σαφή και γραπτή απάντηση – είναι το εξής:

Εάν δύο παιδιά με διαβήτη (ή άλλη κρίσιμη πάθηση) σε δύο όμορα σχολεία υποστούν ταυτόχρονα επεισόδιο υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας ή άλλη κρίση, πού θα πρέπει να προστρέξει ο μοναδικός σχολικός νοσηλευτής που μοιράζεται ανάμεσά τους; Ποιος θα αναλάβει την ποινική και αστική ευθύνη για ό,τι συμβεί στο παιδί που θα μείνει χωρίς κατεπείγουσα ιατρική υποστήριξη;

Η πολιτική της «μοιρασιάς» μεταθέτει επικίνδυνες ευθύνες σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την απαραίτητη ιατρική κατάρτιση, θέτοντας ευθέως σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.Ταυτόχρονα , η απουσία σταθερής υποστήριξης προκαλεί τεράστιο ψυχικό άγχος και ανασφάλεια τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. Το παιδί ζει με τον διαρκή φόβο της κρίσης χωρίς προστασία, ενώ η έλλειψη ομαλής ένταξης και σταθερότητας επηρεάζει καταλυτικά τη σχολική του επίδοση και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Το σχολείο, αντί να είναι ασφαλές καταφύγιο, μετατρέπεται σε χώρο καθημερινής αγωνίας. Ήδη έχουμε καταγράψει τέτοια περιστατικά στα σχολεία του δήμου μας , όπου το άγχος έχει κυριεύσει τα παιδιά που έχουν την ανάγκη νοσηλευτή ή που λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης έχουν νιώσει ότι εξευτελίζονται.

Τα περιστατικά αυτά είναι εις γνώση σας και δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στην παρούσα επιστολή για λόγους προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, είναι ανάγκη να καλυφθεί το νομικό κενό που υπάρχει σχετικά με την μη κάλυψη των μαθητών με προβλήματα υγείας στο ολοήμερο πρόγραμμα, πρόβλημα για το οποίο επίσης έχετε λάβει επιστολές από γονείς του δήμου μας. Επί της ουσίας, εκατοντάδες παιδιά με νοσήματα και ασθένειες αποκλείονται από το Ολοήμερο σε περίπτωση που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν ιδιωτική βοήθεια. Το ολοήμερο πρόγραμμα όμως , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις στοχεύσεις του Υπουργείου , είναι αναγκαίο τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εργαζόμενους γονείς που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους .

Είναι απαράδεκτο η κάλυψη των κενών να γίνεται με βάση δημοσιονομικές παραμέτρους και «μαθηματικά» επιτελείων που αγνοούν την ανθρώπινη ζωή ενώ οι γονείς μένουν να περιμένουν πότε θα ολοκληρωθεί η επόμενη φάση προσλήψεων.

Δεν ανεχόμαστε άλλο τα παιδιά μας να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε υπολογιστικά φύλλα.

ΚΑΛΟΥΜΕ την Πολιτεία και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Να προχωρήσουν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ σε έκτακτες προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών, ΠΡΙΝ τη Γ’ Φάση, ώστε ΚΑΘΕ παιδί που χρήζει υποστήριξης να έχει τον δικό του αποκλειστικό νοσηλευτή και ΕΒΠ από την πρώτη έως την τελευταία ώρα λειτουργίας του σχολείου.

Να σταματήσει άμεσα ο επικίνδυνος διαμοιρασμός προσωπικού (νοσηλευτών , ΕΒΠ) σε όμορα σχολεία.

Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους πριν θρηνήσουμε θύματα ή πριν οδηγηθούμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη συνδικαλιστική και νομική ενέργεια για την προστασία της ζωής των παιδιών μας.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Βύρωνα».