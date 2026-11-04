ΟΙΕΛΕ: Νέο σωματείο εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ εντάσσεται στην Ομοσπονδία – Τα βασικά αιτήματα

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Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του νέου σωματείου βρίσκονται η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης, η αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας, η επαναφορά της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας και η ενίσχυση της μόνιμης στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων.

Την ένταξη ενός νέου σωματείου στους κόλπους της ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), διευρύνοντας την εκπροσώπησή της στον χώρο της εκπαίδευσης.

Πρόκειται για την Πανελλήνια Ένωση Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΔΥΠΑ (Π.Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με συμβάσεις έκτακτου προσωπικού στις εκπαιδευτικές δομές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του νέου σωματείου βρίσκονται η ίση μεταχείριση σε εργασιακά δικαιώματα και παροχές, η αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας από το υπουργείο Παιδείας, η διασφάλιση αξιοκρατικών διαδικασιών προσλήψεων και η ενίσχυση της μόνιμης στελέχωσης των εκπαιδευτικών δομών της ΔΥΠΑ. Όπως γνωστοποιεί η ΟΙΕΛΕ, προγραμματίζεται κοινή συνάντηση των δύο προεδρείων, ενώ θα ακολουθήσουν επαφές με τα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας για την προώθηση των αιτημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

ΟΙΕΛΕ μεγαλώνει! Στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας θα ενταχθεί το επόμενο διάστημα ένα νέο, δυναμικό σωματείο ιδιωτικών εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν έντονες εργασιακές προκλήσεις. Πρόκειται για την Πανελλήνια Ένωση Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΔΥΠΑ (Π.Ε.Ε.Ε.Π.) που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στις εκπαιδευτικές δομές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Η Π.Ε.Ε.Ε.Π. ιδρύθηκε με στόχο την προώθηση των κοινών συμφερόντων των εκπαιδευτικών που εκπροσωπεί και την προάσπιση των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους, καθώς, ως έκτακτοι εκπαιδευτικοί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, υφίστανται σημαντικές αδικίες, μεταξύ των οποίων η μη ισότιμη μεταχείρισή τους, όχι μόνο με τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης εν γένει αλλά και ειδικότερα με το μόνιμο προσωπικό των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. Επειδή όμως η πολυετής λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που καλείται επί σειρά ετών να καλύπτει ανάγκες που στην πράξη έχουν αποκτήσει πάγιο, διαρκή και θεμελιώδη χαρακτήρα, είναι απόλυτη αναγκαιότητα η αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο όνομα της αξιοκρατίας και της ισονομίας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της Π.Ε.Ε.Ε.Π. περιλαμβάνονται:

Αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων και παροχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, με την άμεση επαναφορά της καταβολής της από το τρέχον σχολικό έτος, 2025-2026, και την αναδρομική καταβολή της για το περσινό σχολικό έτος, 2024-2025.

Αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στις εκπαιδευτικές δομές της ΔΥΠΑ από το Υπουργείο Παιδείας.

Διασφάλιση πραγματικά προσβάσιμων και ισότιμων δυνατοτήτων απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για όλες τις ειδικότητες.

Αναμόρφωση του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών με αδιάβλητα και αξιοκρατικά κριτήρια μοριοδότησης

Ενίσχυση της μόνιμης στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων και σταδιακή κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών τους

Έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών προσλήψεων του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Οι πρώτες κοινές ενέργειες με την ΟΙΕΛΕ

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των προεδρείων της ΟΙΕΛΕ και της Π.Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά τα προβλήματα και τα αιτήματα του χώρου και να χαράξουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης.

Στη συνέχεια θα επιδιώξουμε συναντήσεις με θεσμικούς εκπροσώπους των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, για να εκκινήσει ένας θεσμικός, ουσιαστικός διάλογος με στόχο την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων μας.