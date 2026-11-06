Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

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Αλλαγές στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και στη μοριοδότηση για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποσπάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετήσεις σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών, παράταση απόσπασης υπό προϋποθέσεις έως τη συνταξιοδότηση και αναγνώριση της εμπειρίας σε ΚΕΠΕΑ, ΚΕΑ και ΚΠΕ.

Σημαντικές αλλαγές για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό, αλλά και για όσους διεκδικούν θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν νέες δυνατότητες απόσπασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετήσεις σε πανεπιστημιακά Τμήματα Ελληνικών Σπουδών, παράταση απόσπασης ακόμη και έως τη συνταξιοδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, καθώς και αλλαγές στη μοριοδότηση της εμπειρίας σε δομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 64, 65, 66 και 76 του νομοσχεδίου και αφορούν διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε περίπτωση.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00, ενώ οι διατάξεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Με το άρθρο 64 προβλέπεται νέα δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ήδη δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 16 του νόμου 4415/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποσπώνται κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας.

Με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται η διαδικασία απόσπασης, τα ειδικότερα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και τα αρμόδια όργανα.

Επομένως, η ρύθμιση δεν προβλέπει γενική δυνατότητα απόσπασης όλων των εκπαιδευτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αφορά όσους διαθέτουν ήδη το απαιτούμενο δικαίωμα διαμονής και εργασίας.

Τοποθετήσεις σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών και θεολογικές σχολές

Το άρθρο 65 τροποποιεί το πλαίσιο τοποθέτησης και μετακίνησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Μία από τις βασικές προβλέψεις αφορά τη δυνατότητα τοποθέτησης εκπαιδευτικών με πλήρες ωράριο σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών.

Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται και για θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού.

Η τοποθέτηση θα πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και θα αφορά εκπαιδευτικούς που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο 4415/2016.

Πώς θα συμπληρώνεται το ωράριο των αποσπασμένων

Το νομοσχέδιο περιγράφει επίσης τη διαδικασία που ακολουθείται όταν ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο στη δομή όπου έχει τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, προβλέπεται δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας.

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλύπτει τις υπολειπόμενες ώρες με διά ζώσης διδασκαλία σε άλλες προβλεπόμενες δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που υπάγονται στο ίδιο Συντονιστικό Γραφείο.

Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, προβλέπεται η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αντίστοιχες δομές.

Ως τρίτη δυνατότητα ορίζεται η ανάθεση διοικητικού έργου, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, στο αρμόδιο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, καθώς και γραμματειακής υποστήριξης στη δομή τοποθέτησης, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη.

Ωστόσο, η εφαρμογή των παραπάνω επιλογών προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί την πλειονότητα των υποχρεωτικών διδακτικών ωρών του στη δομή όπου έχει τοποθετηθεί και ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες απόσπασης στις υπόλοιπες προβλεπόμενες δομές.

Εάν, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης ή συμπλήρωσης ωραρίου, προβλέπεται διακοπή της απόσπασής του.

Παράλληλα, διατηρείται η πρόβλεψη ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διακόψει ο ίδιος την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό χωρίς τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Παράταση απόσπασης έως τη συνταξιοδότηση – Ποιους αφορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 66, με το οποίο προτείνεται η προσθήκη νέου άρθρου 16Α στον νόμο 4415/2016.

Η διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης της απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό ακόμη και έως τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αφορά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν συνεχώς με απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών και έχουν σύζυγο ή σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, ο οποίος είναι ομογενής ή αλλογενής μόνιμος κάτοικος της χώρας απόσπασης.

Για τη χορήγηση της παράτασης απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά πέντε προϋποθέσεις:

Ο εκπαιδευτικός να υποβάλλει αίτηση παράτασης κάθε χρόνο.

Ο αρμόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης να βεβαιώνει ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο σύζυγος ή ο σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης να έχει μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση στη χώρα για περισσότερα από πέντε τελευταία έτη.

Ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την πρώτη αίτηση παράτασης.

Ο εκπαιδευτικός να διαθέτει άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, επιπέδου Γ2.

Η παράταση δεν χορηγείται αυτομάτως, καθώς απαιτείται ετήσια αίτηση και επιβεβαίωση της ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών.

Τι ισχύει για τις αποδοχές και την οργανική θέση

Η προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για τους εκπαιδευτικούς που θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μακροχρόνιας παράτασης.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς να δικαιούνται επιμίσθιο ή οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση.

Παράλληλα, η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Εάν ο Συντονιστής Εκπαίδευσης διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν πλέον υπηρεσιακές ανάγκες στη χώρα απόσπασης ή εάν ο εκπαιδευτικός δεν υποβάλει αίτηση παράτασης, θα τίθεται στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία αποσπάστηκε.

Αυξημένη μοριοδότηση για προϊσταμένους ΚΕΠΕΑ, ΚΕΑ και υπευθύνους ΚΠΕ

Αλλαγές προβλέπονται και στη μοριοδότηση της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας σε δομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 76 τροποποιείται το άρθρο 33 του νόμου 4823/2021, που αφορά τα κριτήρια επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ΚΕΠΕΑ ή ΚΕΑ και Υπευθύνου ΚΠΕ θα μοριοδοτείται πλέον με 1,50 μονάδες ανά έτος, με ανώτατο όριο τις έξι μονάδες.

Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μοριοδότηση των 0,50 μονάδων ανά έτος, με ανώτατο όριο τις τέσσερις μονάδες.

Η εμπειρία των συγκεκριμένων στελεχών εντάσσεται πλέον στην ίδια κατηγορία μοριοδότησης με άλλες θέσεις διοικητικής ευθύνης, όπως εκείνες των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Μοριοδότηση και της διδακτικής εμπειρίας στις δομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το νομοσχέδιο προβλέπει επιπλέον την αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας σε ΚΕΠΕΑ, ΚΕΑ και ΚΠΕ.

Συγκεκριμένα, η άσκηση διδακτικών καθηκόντων στις συγκεκριμένες δομές θα αποτιμάται με μία μονάδα ανά διδακτικό έτος, στο πλαίσιο του κριτηρίου διδακτικής εμπειρίας.

Το ανώτατο όριο της συγκεκριμένης κατηγορίας παραμένει στις εννέα μονάδες.

Για υπηρεσία μικρότερη του έτους, προβλέπεται μοριοδότηση ίση με το ένα τέταρτο της ετήσιας βαθμολογίας για κάθε τρίμηνο, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών δεν υπολογίζεται.

Αντίστοιχα, για τη διοικητική ή υποστηρικτική εμπειρία μικρότερη του έτους προβλέπεται αναλογική μοριοδότηση ανά τρίμηνο.

Παράλληλα, διατηρούνται οι γενικοί περιορισμοί του συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με τους οποίους η διδακτική, συμβουλευτική και διοικητική εμπειρία αποτιμάται συνολικά με έως 27 μονάδες.

Η νέα ρύθμιση αναβαθμίζει τη σημασία της εμπειρίας στις δομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Μέχρι πότε διαρκεί η δημόσια διαβούλευση

Οι αλλαγές εντάσσονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00.

Μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, οι διατάξεις αποτελούν προτεινόμενες ρυθμίσεις και όχι ήδη εφαρμοζόμενες αλλαγές.

Το τελικό περιεχόμενό τους θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.