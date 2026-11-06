«Από τύχη γλιτώσαμε τα χειρότερα»: Κατέρρευσαν ταβάνια σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας – Εκπαιδευτικοί ζητούν να κλείσει άμεσα

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Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης» στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μετά από κατάρρευση τμημάτων οροφής και αποκόλληση σοβάδων. Νερά που εισχωρούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ετοιμόρροπος τοίχος στο προαύλιο συνθέτουν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μια επικίνδυνη κατάσταση, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν άμεση αναστολή λειτουργίας και συνολικό τεχνικό έλεγχο.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών προκαλεί η καταγγελία για κατάρρευση τμημάτων οροφής και αποκόλληση σοβάδων στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Αριστοτέλης» προειδοποιεί για εκτεταμένα προβλήματα στο σχολικό κτίριο, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί και επισημανθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες αρχές.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι σχεδόν ολόκληρο το σχολικό κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρές φθορές, ενώ ζητούν την άμεση αναστολή της λειτουργίας του έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και αποκατασταθούν όλα τα επικίνδυνα σημεία.

Κατέρρευσαν τμήματα οροφής – Νερά εισχωρούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το 20ό Δημοτικό Αθηνών στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερα παλιό κτίριο, στο οποίο έχουν συσσωρευτεί σοβαρά προβλήματα υποδομής.

Μεταξύ αυτών, καταγγέλλεται ότι κάθε φορά που σημειώνεται βροχόπτωση, νερά εισχωρούν στο κτίριο και κυλούν στους τοίχους, προκαλώντας υγρασία και διαβρώσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι τα νερά φτάνουν μέχρι την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου, δημιουργώντας, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πρόσθετους κινδύνους.

Παράλληλα, ο μεσότοιχος που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο χαρακτηρίζεται ετοιμόρροπος, με τον Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η κατάστασή του θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης τμημάτων οροφής και αποκόλλησης σοβάδων εντείνει την ανησυχία για τη συνολική κατάσταση του κτιρίου.

Παρέμβαση συνεργείου του Δήμου – «Δεν αρκούν οι αποσπασματικές επισκευές»

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το περιστατικό στο σχολείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου Αθηναίων.

Ωστόσο, ο Σύλλογος εκτιμά ότι η παρουσία του συνεργείου, παρότι αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες περιορίζονται σε παρεμβάσεις μετά την εκδήλωση επικίνδυνων περιστατικών, αντί να προχωρούν σε συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους και ουσιαστικές εργασίες συντήρησης.

Κατά τον Σύλλογο, η πρακτική αυτή οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά, καθώς αντιμετωπίζονται μεμονωμένες φθορές χωρίς να αποκαθίστανται συνολικά οι αιτίες τους.

Καταγγελίες για έλλειψη χρηματοδότησης

Ο Σύλλογος «Ο Αριστοτέλης» υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα θέσει τα προβλήματα των σχολικών εγκαταστάσεων σε συναντήσεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και Παιδείας.

Όπως αναφέρει, η απάντηση που λαμβάνει συστηματικά είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ούτε για πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους ούτε για εκτεταμένες επισκευές.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι εκπρόσωποι των σχολείων καλούνται να υποβάλουν εκ νέου γραπτώς προβλήματα που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί επανειλημμένα.

Η Ομοσπονδία δεν εμπλέκεται στην ανακοίνωση· πρόκειται για παρέμβαση του συγκεκριμένου Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ο οποίος αποδίδει την επιδείνωση της κατάστασης στη χρόνια υποχρηματοδότηση και στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού συντήρησης.

Αιχμές για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας για την προβολή προγραμμάτων αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, όπως το «Μαριέττα Γιαννάκου».

Υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γερασμένων σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το πρόγραμμα αφορά περίπου το 5% των σχολείων και επικεντρώνεται κυρίως σε εργασίες όπως βαψίματα και ανακαινίσεις χώρων υγιεινής, αφήνοντας εκτός κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η στατική επάρκεια των κτιρίων, οι στεγανώσεις και η αποκατάσταση επικίνδυνων τοίχων απαιτούν ουσιαστικές τεχνικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ασκούν κριτική στον τρόπο χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων, καταγγέλλοντας ότι η προβολή των τραπεζικών χορηγιών και οι απευθείας αναθέσεις δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα προβλήματα των σχολικών υποδομών.

Ο Σύλλογος συνδέει επίσης την κατάσταση με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν επιδεινώσει τις δυνατότητες συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

Ζητούν να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία του σχολείου

Μετά το περιστατικό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης» διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές.

Πρώτο και βασικό αίτημα είναι η άμεση αναστολή λειτουργίας του 20ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικός και εξονυχιστικός τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθούν πλήρως όλα τα επικίνδυνα σημεία.

Παράλληλα, ζητά να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος της στατικής επάρκειας ολόκληρου του κτιρίου από αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών.

Στις άμεσες παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες περιλαμβάνονται η επισκευή του ετοιμόρροπου μεσότοιχου στον προαύλιο χώρο και η πλήρης αποκατάσταση των προβλημάτων στεγανότητας που επιτρέπουν την εισροή νερού.

Ο Σύλλογος ζητά επίσης πλήρη και αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση όλων των σχολικών υποδομών της περιοχής.

Τέλος, διεκδικεί γενικευμένο προληπτικό έλεγχο σε όλα τα σχολικά κτίρια της Α΄ Αθήνας και ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν ήδη υποβάλει οι σχολικές μονάδες.

Η παρέμβαση αναδεικνύει το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών υποδομών, με τους εκπαιδευτικούς να προειδοποιούν ότι οι αποσπασματικές επισκευές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων.