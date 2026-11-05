Δωρεάν ρεύμα σε φοιτητές για έως και έξι χρόνια από Δήμο της Αττικής

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O δήμος θα προχωρήσει στη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενεργειακών voucher στους φοιτητές, που αποδεδειγμένα συνεχίζουν τις σπουδές τους, καθώς και στις οικογένειές τους.

Την παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους που σπουδάζουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά τη χτεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μια προσπάθεια στήριξής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος θα προχωρήσει στη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενεργειακών voucher στους φοιτητές, που αποδεδειγμένα συνεχίζουν τις σπουδές τους, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η παροχή θα καλύπτει τη νόμιμη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών κάθε σχολής:

– 6 χρόνια για τις Ιατρικές Σχολές.

– 5 χρόνια για τις Πολυτεχνικές Σχολές.

– 4 χρόνια για τις Πανεπιστημιακές Σχολές.

Δικαιούχοι θα είναι οι επιτυχόντες που αποδεδειγμένα φοιτούν από το 2022 και μετά, με δυνατότητα χορήγησης της παροχής είτε στους ίδιους, είτε στις οικογένειές τους. Τα πρώτα ενεργειακά voucher θα απονεμηθούν κατά την εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων φοιτητών, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Τις επόμενες ημέρες, ο δήμος θα προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

«Στηρίζουμε έμπρακτα τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται για το μέλλον τους, αλλά και τις οικογένειες, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους και επωμίζονται το κόστος των σπουδών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Παππούς και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε στη νέα γενιά, στην αξία της γνώσης και στην προσπάθεια κάθε νέου ανθρώπου να κατακτήσει τα όνειρά του. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί για εμένα ένα όνειρο ζωής. Σήμερα, με μεγάλη συγκίνηση και ικανοποίηση, μπορώ να πω ότι το κάνω πράξη. Γιατί θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να μη στερείται ευκαιριών και καμία οικογένεια να μη νιώθει μόνη στον αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών της».

Ακόμη ο δήμαρχος Φυλής ανακοίνωσε πως πρόθεση της δημοτικής Αρχής είναι να παρέχει δωρεάν ρεύμα και σε νέα ζευγάρια, που θα θελήσουν να ανοίξουν το δικό τους σπίτι μέσα στο νέο έτος και κατοικούν στη Φυλή. Όπως τόνισε, το θέμα αυτό θα τεθεί αναλυτικά σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.