ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις
Πίνακας περιεχομένων
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση στο ΑΣΕΠ από τις 4 έως και τις 13 Νοεμβρίου 2026.
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.
Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση [email protected].
Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr