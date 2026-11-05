ΦΣ Μαθηματικού για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Δεν πρόκειται να δώσουμε ούτε σπιθαμή χώρου σε τέτοιες πρακτικές»

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Η θέση του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικών ΕΚΠΑ στη επίθεση κουκουλοφόρων στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που εκτυλίχτηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων εισέβαλε σε χώρο όπου διεξαγόταν η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός τριών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας δέχτηκε χτύπημα με τσεκούρι στο πόδι, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν εγκαύματα από τις μολότοφ. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται, σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, καλή και εκτός κινδύνου.

Η διοίκηση του ΕΚΠΑ από την αρχή καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών», και ζήτησε από τις αρχές την άμεση σύλληψη και προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Επίσημο ψήφισμα εξέδωσε και ο Φοιτητικός Σύλλογος των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, ΦΟΙ.Σ.Μ.Π.Α. «ο Ευκλείδης», στο οποίο καταγγέλλει την επίθεση ως μια «παρακρατική» ενέργεια που είχε ως στόχο να πλήξει το φοιτητικό κίνημα και τις κινητοποιήσεις ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

Η ανακοίνωση του ΦΟΙ.Σ.Μ.Π.Α. «ο Ευκλείδης»

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

Καταγγέλλουμε την δολοφονική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση στο Μαθηματικό ΕΚΠΑ από παρακρατικούς, δήθεν “αναρχικούς” ομάδες, και οδήγησε στην αστυνομική εισβολή στη σχολή.

Οι προβοκάτορες έριξαν βόμβες μολότοφ μέσα σε κλειστό χώρο, στον κεντρικό διάδρομο της σχολής, έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν η συνέλευση και μαθήματα σε διπλανές αίθουσες, μέρος στο οποίο διέρχονται εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητή. Ενώ, δεν δίστασαν να επιτεθούν και να τραυματίσουν φοιτητές με τσεκούρια. Πρόκειται για άνοιχτή χαφιέδικη και ασφαλίτικη επίθεση, για να διαλύσουν γενική συνέλευση φοιτητικού συλλόγου ενόψει του τριημέρου εορτασμού και την πορείας του Πολυτεχνείου.

Η προβοκατόρικη επίθεση είχε ως σκοπό την ανοιχτή επέμβαση των δυνάμεων καταστολής στο πανεπιστήμιο και την διάλυση του Τριημέρου και είναι κομμάτι του κρατικού σχεδιασμού για υπονόμευση του Εορτασμού.

Δεν πρόκειται να δώσουμε ούτε σπιθαμή χώρου σε τέτοιες πρακτικές και στους φορείς τους. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι δεν τρομοκρατούνται. Θα πραγματοποιήσουν μαζικά τις γενικές συνελεύσεις ξανά και θα διασφαλίσουν τον ανοιχτό, μαζικό χαρακτήρα του Τριημέρου Εορτασμού, κόντρα στον κρατικό σχεδιασμό και τους παρακρατικούς.»