Σοκαριστικό βίντεο από την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου: Φοιτητής τρέχει να σωθεί ενώ έχει τυλιχθεί στις φλόγες

Από 80 έως 500 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται το επίδομα διοίκησης για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία. Η σχετική απόφαση προσδιορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά ανά θέση και τις προϋποθέσεις καταβολής, ενώ η παροχή δεν αφορά το σύνολο των αστυνομικών.