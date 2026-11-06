Σοκαριστικό βίντεο από την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου: Φοιτητής τρέχει να σωθεί ενώ έχει τυλιχθεί στις φλόγες
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Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο και μαρτυρίες για την ταυτοποίηση των δραστών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση των κρανοφόρων που συμμετείχαν στην καταδρομική επίθεση στο Τμήμα Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.
Το υλικό εξετάζεται καρέ- καρέ, προκειμένου να εντοπιστούν χαρακτηριστικά, κινήσεις και άλλα στοιχεία που ενδεχομένως θα συμβάλουν στην ταυτοποίηση των κουκουλοφόρων.
Υπενθυμίζομε ότι, ομάδα ατόμων εισέβαλε εν μέσω φοιτητικής συνέλευσης κρατώντας ρόπαλα, τσεκούρι και βόμβες μολότοφ, μετατρέποντας το αμφιθέατρο σε πεδίο μάχης.
Στο οπτικό υλικό καταγράφονται εφιαλτικές στιγμές με ουρλιαχτά, εστίες φωτιάς και έναν νεαρό να τρέχει ενώ οι φλόγες έχουν τυλίξει τα ρούχα του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πώς συμφοιτητές του πρωτοετούς έσπευσαν αμέσως με πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά.
«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί», ανέφερε μάρτυρας.
Άλλη φοιτήτρια συμπλήρωσε πως «πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας», δείχνοντας το καμμένο μπουφάν του θύματος.
Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:
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