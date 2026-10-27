ΔΥΠΑ: 109 εργαστήρια για αναζήτηση εργασίας και επιχειρηματικότητα τον Νοέμβριο

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Από τα εργαστήρια, 87 θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Συνολικά 109 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Νοέμβριο, για πολίτες που αναζητούν εργασία ή εξετάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας.

Από αυτά, 87 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στη σύνταξη βιογραφικού, στην προετοιμασία για συνέντευξη και στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Πώς δηλώνετε συμμετοχή στα δια ζώσης εργαστήρια

Τα δια ζώσης εργαστήρια διαρκούν τρεις ώρες. Η ώρα έναρξης διαμορφώνεται μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 που τα διοργανώνει.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η υπηρεσία τηρεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Το ΚΠΑ2 επιβεβαιώνει τη συμμετοχή με απαντητικό email.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων.

Πώς κάνετε αίτηση στα διαδικτυακά εργαστήρια

Τα 22 e-Εργαστήρια διαρκούν δύο ώρες το καθένα, με δυνατότητα συμμετοχής έως 50 ατόμων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν θεματική και να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα διαδικτυακών εργαστηρίων της ΔΥΠΑ.

Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή ακολουθεί τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις κάθε εργαστηρίου.

Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.

Οι θεματικές του Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα καλύπτει 13 θεματικές ενότητες:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό.

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη.

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο.

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε εννέα κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης — Digital First.

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας.

Η τελευταία ενότητα αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα και εστιάζει σε δεξιότητες που βοηθούν τους εργαζομένους να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος.