ΕΟΠΠΕΠ: Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑ.Λ μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι συμμετοχής
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Οι υποψήφιοι μπορούν να διαπιστώσουν ηλεκτρονικά εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
Tη δυνατότητα να ενημερωθούν εάν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑΛ έχουν από σήμερα οι υποψήφιοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής τους, στη διεύθυνση epal.eoppep.gr.
Παράλληλα, όπως ενημερώνει ο Οργανισμός, το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
Οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας και τις ημερομηνίες των εξετάσεων.
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