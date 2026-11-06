Σχολεία: Αλλάζουν οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών – Πότε θα γίνονται αυτεπάγγελτα

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Νέο πλαίσιο για τις εκκρεμείς εγγραφές μαθητών προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η ρύθμιση αφορά την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου, προβλέπει αυτεπάγγελτη ανανέωση εγγραφών στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και καθορίζει ειδική διαδικασία για ανηλίκους που τοποθετούνται σε οικογένειες υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων.

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια προβλέπει νέα διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιπτώσεις ανήλικων μαθητών των οποίων η εγγραφή παραμένει σε εκκρεμότητα στις 11 Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση. Για τους μαθητές αυτούς θεσπίζεται διαδικασία αυτεπάγγελτης εγγραφής, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την ανανέωση φοίτησης στο Λύκειο και για παιδιά που τοποθετούνται σε οικογένειες υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο άρθρο 45 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με το οποίο προτείνεται η προσθήκη νέου άρθρου 2Α στον νόμο 1566/1985.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία για την ολοκλήρωση εγγραφών που εξακολουθούν να εκκρεμούν κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Αυτεπάγγελτες εγγραφές από τις 11 Σεπτεμβρίου – Ποιους μαθητές αφορούν

Σύμφωνα με το άρθρο 45, η διαδικασία αυτεπάγγελτης εγγραφής θα εφαρμόζεται σε ανήλικους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Γενικού Λυκείου.

Η βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους έως τις 11 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε σχολικού έτους, παρότι ένας από τους ασκούντες την επιμέλειά τους έχει υποβάλει αίτηση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Επομένως, η αυτεπάγγελτη διαδικασία δεν αφορά γενικά όλους τους μαθητές που δεν έχουν εγγραφεί, αλλά εκείνους για τους οποίους έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αίτηση και η εγγραφή παραμένει εκκρεμής.

Σε ποιο σχολείο θα εγγράφονται οι μαθητές

Η προτεινόμενη διάταξη καθορίζει και τον τρόπο επιλογής της σχολικής μονάδας στην οποία θα ολοκληρώνεται η αυτεπάγγελτη εγγραφή.

Ο μαθητής θα εγγράφεται σε σχολείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσε προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση.

Επιπλέον, το σχολείο υποδοχής θα πρέπει να υπάγεται στα όρια της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η εγγραφή θα πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, μετά από έγκριση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η ολοκλήρωση της εγγραφής θα πραγματοποιείται υπηρεσιακά, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία επιλογής σχολείου από την οικογένεια για τη συγκεκριμένη αυτεπάγγελτη τοποθέτηση.

Τι γίνεται εάν λείπουν δικαιολογητικά

Η ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την προσκόμιση εγγράφων που ενδέχεται να μην έχουν κατατεθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης εγγραφής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου θα ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες για τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Οι γονείς ή κηδεμόνες θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά τα δικαιολογητικά που ενδέχεται να εκκρεμούν μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και δεν καταργεί τις ειδικές προϋποθέσεις φοίτησης που τίθενται για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Τι απαιτείται για την Α΄ Δημοτικού

Για να πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη εγγραφή μαθητή στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης από Νηπιαγωγείο.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου αποτελεί ρητή προϋπόθεση της διάταξης.

Οι προϋποθέσεις για την Α΄ Γυμνασίου

Στην περίπτωση μαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση τίτλου σπουδών από τη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία φοιτούσαν.

Εναλλακτικά, γίνεται δεκτός άλλος ισότιμος τίτλος ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης.

Επομένως, η αυτεπάγγελτη εγγραφή προϋποθέτει ότι ο μαθητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Τι προβλέπεται για την Α΄ Γενικού Λυκείου

Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

Για την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους απαιτείται η προηγούμενη έκδοση Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης από τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσε ο μαθητής.

Τι αλλάζει για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Ξεχωριστή πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους μαθητές που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη Β΄ και Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η ανανέωση εγγραφής εξακολουθεί να εκκρεμεί στις 11 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα.

Για να εφαρμοστεί η διαδικασία, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις.

Πρώτον, ο μαθητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την προηγούμενη τάξη, δηλαδή την Α΄ ή τη Β΄ Λυκείου, αντίστοιχα.

Δεύτερον, να έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης εγγραφής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις αρχικής εγγραφής σε νέα εκπαιδευτική βαθμίδα, η αυτεπάγγελτη ανανέωση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα πραγματοποιείται στο ίδιο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Ειδική πρόβλεψη για παιδιά σε διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας

Το άρθρο 45 περιλαμβάνει επίσης ειδική ρύθμιση για ανηλίκους που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του νόμου 4538/2018.

Η πρόβλεψη αφορά παιδιά τα οποία, μετά την εγκατάστασή τους στην κατοικία υποψήφιου αναδόχου ή υποψήφιου θετού γονέα, χρειάζεται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η εγγραφή ή μετεγγραφή θα πραγματοποιείται στο σχολείο στο οποίο υπάγεται ο τόπος κατοικίας του υποψήφιου γονέα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υποψήφιο ανάδοχο ή θετό γονέα.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχο ή θετό γονέα, η οποία έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής ή της υιοθεσίας.

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη καθορίζεται ρητά η σχολική μονάδα στην οποία θα μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του το παιδί μετά την εγκατάστασή του στη νέα κατοικία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η σημαντικότερη διευκρίνιση είναι ότι η προτεινόμενη αυτεπάγγελτη εγγραφή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης.

Αντίθετα, ενεργοποιείται όταν έχει ήδη κατατεθεί αίτηση από έναν από τους ασκούντες την επιμέλεια, αλλά η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, η δυνατότητα προσκόμισης ελλειπόντων εγγράφων μέσα σε τρίμηνο δεν αναιρεί τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και θα αποτελέσουν μέρος του ισχύοντος πλαισίου εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και ψηφιστούν οι σχετικές διατάξεις.