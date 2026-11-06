Φεγγίτης έπεσε πάνω σε μαθητή μέσα στην τάξη – Έκλεισε το σχολείο για ελέγχους
Πίνακας περιεχομένων
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, όταν φεγγίτης αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού και την απόφαση να διακοπεί η λειτουργία του σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο διευθυντής του σχολείου, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, στην αίθουσα 201, όταν ο φεγγίτης έπεσε πάνω στον μαθητή, τραυματίζοντάς τον, ευτυχώς ελαφρά, στο χέρι. Ο πατέρας του ανέλαβε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.
Μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας, κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
Οι μαθητές αποχώρησαν από το σχολείο περίπου στις 10:45, ώστε κλιμάκιο του Δήμου να προχωρήσει σε ελέγχους σε όλες τις αίθουσες του κτιρίου, με στόχο να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων.
Η ανακοίνωση του διευθυντή
Στην ενημέρωση που εξέδωσε για το συμβάν, ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Υμηττού αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 5-11-2026 κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 1ης ώρας έπεσε πάνω σε μαθητή το παράθυρο (φεγγίτης) της 201 αίθουσας.
Ο μαθητής τραυματίστηκε, ευτυχώς μόνο στο χέρι και διακομίζεται στο νοσοκομείο από τον πατέρα του.
Μετά από επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου και την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας το σχολείο θα κλείσει και οι μαθητές θα αποχωρήσουν γύρω στις 10:45, ώστε κλιμάκιο του Δήμου να ελέγξει όλες τις αίθουσες του κτιρίου».
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr