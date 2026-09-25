ΔΥΠΑ: Νέα περίοδος αιτήσεων για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας – Πότε λήγει η προθεσμία
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Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου.
Νέα περίοδος αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στα Παραρτήματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, καθώς και σε ειδικότητες που υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις, για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Η μαθητεία διαρκεί δύο χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
Μαθητεία με αμοιβή και εργασιακή εμπειρία
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το δυϊκό σύστημα μαθητείας, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με την αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας.
Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι μαθητές των ΕΠΑΣ:
- Συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση.
- Εκπαιδεύονται σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
- Λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.
- Διδάσκονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
Μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα, βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.
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