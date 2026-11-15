Προσλήψεις: 22 θέσεις σε Δήμο – Λήγει σε λίγες μέρες η προθεσμία αιτήσεων
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Οι θέσεις αφορούν επτά διαφορετικές ειδικότητες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 12 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2026.
Είκοσι δύο εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών, προσλαμβάνει ο Δήμος Βόλου για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.
Οι θέσεις αφορούν έναν τεχνολόγο γεωπονίας, έξι κηπουρούς, δύο οδηγούς με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, έναν χειριστή μηχανημάτων έργου, δύο υδραυλικούς και δέκα εργάτες πρασίνου. Για κάθε ειδικότητα προβλέπονται συγκεκριμένα προσόντα και δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην ανακοίνωση του Δήμου.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση.
Η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, καθώς ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΜΗΝΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
Το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα για την απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 24213 53280 και 24213 53281.
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