Προσλήψεις: 22 θέσεις σε Δήμο – Λήγει σε λίγες μέρες η προθεσμία αιτήσεων

Περισσότερες από δύο ώρες στο κινητό και περίπου 64 έλεγχοι της συσκευής μέσα στη σχολική ημέρα καταγράφονται σε αμερικανική επιστημονική έρευνα. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη συγκέντρωση των μαθητών και ποια μέτρα ισχύουν στην Ελλάδα από το 2024.