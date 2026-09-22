ΔΥΠΑ: Άνοιξε η Β’ φάση δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας
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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για τους προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 23:59 για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026–2027 που αφορούν τους προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην αίτηση καθώς η προθεσμία λήγει αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.
Όροι πρόσληψης
- Πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
- Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός σχολικού έτους.
- Κάλυψη αναγκών των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής
Έναρξη: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 14:00
Λήξη: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
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