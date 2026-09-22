ΔΥΠΑ: Άνοιξε η Β’ φάση δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν γονείς και εκπαιδευτικοί στη Νέα Σμύρνη, αντιδρώντας στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και ζητώντας την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου μαθητές σε σχολεία της περιοχής έχουν ξεκινήσει αποχή από τα μαθήματα.