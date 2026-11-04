Ειδικά σχολεία σε καθεστώς υποστελέχωσης: Χωρίς ψυχολόγους οι μαθητές στην Ξάνθη – Στο υπουργείο Παιδείας οι καταγγελίες

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Χωρίς ψυχολόγους παραμένουν, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, τα ειδικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, ενώ κοινωνική λειτουργός βρίσκεται στο 1ο Ειδικό Δημοτικό μόλις δύο ημέρες την εβδομάδα. Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας, προειδοποιώντας ότι οι ελλείψεις στερούν από τους μαθητές με αναπηρία την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη.

Σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία της Ξάνθης καταγγέλλουν οι γονείς μαθητών με αναπηρία, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, στερεί από τα παιδιά τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη που χρειάζονται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η απουσία ψυχολόγων και η περιορισμένη παρουσία κοινωνικής λειτουργού, μόλις δύο ημέρες την εβδομάδα στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η Συνομοσπονδία, με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μεταφέρει την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των ειδικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Σύλλογος, στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν έχουν τοποθετηθεί ψυχολόγοι, παρά την ανάγκη συστηματικής επιστημονικής υποστήριξης των μαθητών.

Παράλληλα, η κοινωνική λειτουργός που παρέχει υπηρεσίες στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης βρίσκεται στη σχολική μονάδα μόλις δύο ημέρες την εβδομάδα, καθώς είναι υποχρεωμένη να καλύπτει και τις ανάγκες άλλων σχολείων.

Η συγκεκριμένη συνθήκη, σύμφωνα με τους γονείς, δεν επιτρέπει τη σταθερή παρουσία του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού και περιορίζει τη δυνατότητα παροχής συνεχούς υποστήριξης στους μαθητές με αναπηρία.

Παρεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει ήδη απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, επισημαίνοντας τις ελλείψεις και ζητώντας την αντιμετώπισή τους.

Ωστόσο, παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑμεΑ να απευθυνθεί απευθείας στην υπουργό Παιδείας.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η λειτουργία της Ειδικής Αγωγής δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές λύσεις, προσωρινές καλύψεις και διαρκείς αναμονές για την τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού.

Παράλληλα, επισημαίνει την αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις για συμπερίληψη και ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και στην πραγματικότητα που περιγράφουν οι γονείς, όπου δεν διασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία.

Τι ζητά η ΕΣΑμεΑ από το υπουργείο Παιδείας

Με την παρέμβασή της, η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση τοποθέτηση ψυχολόγων στα ειδικά σχολεία της Ξάνθης, καθώς και την πλήρη και επαρκή στελέχωσή τους με κοινωνικούς λειτουργούς.

Στόχος, όπως υπογραμμίζει, είναι να εξασφαλιστεί η σταθερή και ουσιαστική παρουσία του απαραίτητου ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτούν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Η Συνομοσπονδία επιμένει ότι οι υπηρεσίες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών δεν αποτελούν συμπληρωματική ή προαιρετική παροχή, αλλά βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των ειδικών σχολείων.

Η απουσία τους, σύμφωνα με την παρέμβαση, επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής υποστήριξης και θέτει ζητήματα ισότιμης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση.

Κλείνοντας, η ΕΣΑμεΑ υπογραμμίζει ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες τους, χωρίς ελλείψεις και αποκλεισμούς, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της για την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Η επιστολή:

«Αναγκαία η άμεση ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων Ξάνθης με ειδικό επιστημονικό προσωπικό»

Κυρία Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρουμε την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Σχολείου Ξάνθης, για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Ειδικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σε απαραίτητο ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, στα Ειδικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, δεν έχουν τοποθετηθεί ψυχολόγοι, ενώ η κοινωνική λειτουργός που εξυπηρετεί το ειδικό σχολείο, βρίσκεται σε αυτό μόλις δύο ημέρες την εβδομάδα, καθώς καλείται να καλύψει και άλλες σχολικές μονάδες.

Παρά τις έγγραφες παρεμβάσεις του προαναφερόμενου Συλλόγου προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, το πρόβλημα παραμένει και απαιτεί πλέον άμεση αντιμετώπιση.

Κυρία Υπουργέ,

Η ειδική αγωγή δεν μπορεί να λειτουργεί με ελλείψεις, πρόχειρες καλύψεις και διαρκείς αναμονές. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες, όταν στην πράξη δεν εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία.

Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την παρέμβασή σας για την άμεση τοποθέτηση ψυχολόγων στα Ειδικά Σχολεία της Ξάνθης, καθώς και την πλήρη και επαρκή στελέχωσή τους με κοινωνικούς λειτουργούς.

Η παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την αξιοπρεπή και ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία.

Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν’ λόγω αίτημα και την ενημέρωσή μας επί της εξέλιξης αυτού, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.