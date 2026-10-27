Πανελλήνιες: «Βιομηχανία» μορίων με «στημένους» σχολικούς αγώνες – Καταγγελίες-φωτιά για αθλητικές διακρίσεις και προνόμια

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Σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένα φαινόμενα διαπλοκής στον σχολικό αθλητισμό, με φόντο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τη μοριοδότηση μαθητών-αθλητών, φέρνει στο προσκήνιο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), περιγράφοντας ένα καθεστώς αδιαφάνειας στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, παράγοντες και μάνατζερ.

Με αφορμή το πρόσφατο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, η ΟΙΕΛΕ γνωστοποιεί ότι έχει συγκεντρώσει δεκάδες μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές καταγγελίες από γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες, οι οποίες περιγράφουν πρακτικές που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των σχολικών πρωταθλημάτων και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι μαθητές φέρονται να εξασφαλίζουν αθλητικές διακρίσεις και τα αντίστοιχα προνόμια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιοποιεί η Ομοσπονδία, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία φέρονται να προσελκύουν μαθητές-αθλητές προσφέροντας τη δυνατότητα να απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από τα μαθήματα, προκειμένου να προπονούνται, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για «διπλά απουσιολόγια», διαιτητική εύνοια, εικονικά πρωταθλήματα και συνεργασίες σχολείων με αθλητικούς συλλόγους και μάνατζερ.

Η υπόθεση αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς η ΟΙΕΛΕ απέστειλε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου επιστολές προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των καταγγελλόμενων φαινομένων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι έχει ήδη αποστείλει στην υπουργό Παιδείας στοιχεία για συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, εμπλέκονται σε πρακτικές αθλητικής και εκπαιδευτικής διαφθοράς.

Σχολεία που φέρονται να προσφέρουν απουσίες χωρίς συνέπειες και αθλητικές διακρίσεις

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, από το υλικό που συγκεντρώθηκε τις τελευταίες ημέρες προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων και τις σχέσεις τους με τον οργανωμένο αθλητισμό.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία προσελκύουν μαθητές και οικογένειες από ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας δύο βασικά κίνητρα. Το πρώτο αφορά τη δυνατότητα των μαθητών να αποφεύγουν σχεδόν ολοκληρωτικά την παρακολούθηση των μαθημάτων, προκειμένου να αφιερώνουν τον χρόνο τους στις προπονήσεις. Το δεύτερο συνδέεται με τη συγκρότηση ισχυρών σχολικών ομάδων, οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες τα προβλεπόμενα προνόμια μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σχολικές ομάδες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, διατηρούν στενές σχέσεις με παράγοντες του ελληνικού αθλητισμού και φέρονται να εξασφαλίζουν ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση, προκειμένου να κατακτούν πρωτιές σε σχολικά πρωταθλήματα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ επικαλείται καταγγελίες γονέων, σύμφωνα με τις οποίες παιδιά που επιθυμούσαν να ενταχθούν σε κλιμάκια μικρών εθνικών ομάδων φέρονται να υποχρεώνονταν να συνεργαστούν με συγκεκριμένους αθλητικούς συλλόγους, μάνατζερ και σχολεία.

Καταγγελίες για εικονικά πρωταθλήματα και ομάδες που συγκροτούνται λίγες ημέρες πριν από τους αγώνες

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύει η ΟΙΕΛΕ αφορά τη διοργάνωση πανελλήνιων πρωταθλημάτων, κυρίως σε αθλήματα με περιορισμένη δημοτικότητα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται, ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες φέρονται να διοργανώνουν εικονικά πανελλήνια πρωταθλήματα, συνήθως στην επαρχία, ενώ ομάδες συγκροτούνται μόλις λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, με στόχο οι συμμετέχοντες μαθητές να αποκτήσουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται για τις αθλητικές διακρίσεις.

Σε μία από τις μαρτυρίες που δημοσιοποιεί η Ομοσπονδία περιγράφονται περιπτώσεις στις οποίες μαθητές από σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτούν ομάδες, συμμετέχουν σε πέντε ή έξι αγώνες και, εφόσον καταλάβουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, εξασφαλίζουν τα αντίστοιχα μόρια.

Ο καταγγέλλων προτείνει την κατάργηση του συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης για τους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες και τη διατήρηση των προνομίων για εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, σε συγκεκριμένα αθλήματα και με αντικειμενικά κριτήρια.

«Διπλά απουσιολόγια» και μαθητές που φέρονται να μην εμφανίζονται στο σχολείο

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι μαρτυρίες γονέων και πολιτών που παραθέτει η ΟΙΕΛΕ σχετικά με τη φοίτηση μαθητών-αθλητών σε συγκεκριμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Σε μία από τις καταγγελίες γίνεται λόγος για δύο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρονται να προσελκύουν μαθητές με την υπόσχεση πανελλήνιων ή παγκόσμιων αθλητικών επιτυχιών και των προνομίων που αυτές συνεπάγονται.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μαθητές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ φέρονται να απουσιάζουν συστηματικά από τα μαθήματα, ενώ σε μία περίπτωση καταγγέλλεται ακόμη και η ύπαρξη διπλών απουσιολογίων.

Άλλη καταγγελία περιγράφει πρόταση υποτροφίας προς μαθητή που ασχολείται με την υδατοσφαίριση, με τη δυνατότητα να μην παρακολουθεί τα μαθήματα, να μην καταγράφονται απουσίες και να προπονείται κατά τις πρωινές ώρες. Σύμφωνα με την οικογένειά του, η συνεργασία δεν προχώρησε, καθώς το ανήλικο παιδί θα έπρεπε να διαμένει μόνο του στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη σοβαρότερη είναι η μαρτυρία που αφορά τον τρόπο καταβολής διδάκτρων σε συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο. Όπως καταγγέλλεται, μαθητές-αθλητές φέρονται να πληρώνουν διαφορετικά ποσά ανάλογα με το πόσο συχνά παρακολουθούν τα μαθήματα, με όσους δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο να καταβάλλουν υψηλότερα δίδακτρα.

Σε άλλη αναφορά υποστηρίζεται ότι υπάρχουν μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ούτε κατά την τρέχουσα ούτε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ γίνεται λόγος για υποσχέσεις συγκεκριμένων βαθμολογιών έναντι ανάλογων διδάκτρων.

Παράλληλα, γονείς μαθητών-αθλητών καταγγέλλουν ότι ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εγγραφές σε εκπαιδευτήρια όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν απαιτείται η παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος και δεν καταγράφονται οι απουσίες.

Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες προς την ΟΙΕΛΕ και δεν παρουσιάζονται ως διαπιστωμένα γεγονότα.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις σχολείων, συλλόγων και μάνατζερ

Οι καταγγελίες επεκτείνονται και στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι σχολικές αθλητικές ομάδες, καθώς και στις σχέσεις που φέρονται να έχουν αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευτηρίων, αθλητικών συλλόγων και μάνατζερ.

Σε μία από τις μαρτυρίες, γονέας περιγράφει ότι όταν ο γιος του εντάχθηκε σε αθλητική ομάδα σε ηλικία 14 ετών, πληροφορήθηκε πως ήταν το μοναδικό παιδί που είχε φτάσει εκεί χωρίς τη μεσολάβηση μάνατζερ.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι μάνατζερ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις ομάδες, ακόμη και στις κλήσεις αθλητών σε κλιμάκια, ενώ αναφέρεται και σε περιπτώσεις όπου προπονητές και παίκτες συνεργάζονται με τον ίδιο μάνατζερ.

Σε άλλη εκτενή μαρτυρία περιγράφεται η σταδιακή ενίσχυση του ενδιαφέροντος ιδιωτικών σχολείων για μαθητές με αθλητικές επιδόσεις, ιδιαίτερα από το 2017 και μετά, με την παροχή υποτροφιών και άλλων διευκολύνσεων.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο ανταγωνισμός μεταξύ ορισμένων εκπαιδευτηρίων έχει οδηγήσει σε έναν «πλειστηριασμό παροχών», με ολόκληρες ομάδες αθλητών να φέρονται να φοιτούν στο ίδιο σχολείο.

Αντίστοιχες πρακτικές περιγράφονται για το μπάσκετ, το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για τμήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από μαθητές-αθλητές, οι οποίοι εμφανίζονται ελάχιστες φορές στο σχολείο, κυρίως κατά τις εξετάσεις, τις παρελάσεις και τους αγώνες.

Στην ίδια μαρτυρία διατυπώνονται επίσης ισχυρισμοί για ελλιπή καταγραφή στοιχείων, ανεπαρκείς ελέγχους από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και προβλήματα εποπτείας των αθλητικών διοργανώσεων.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά τη διάλυση των γραφείων Φυσικής Αγωγής, το μεγαλύτερο μέρος των πρωταθλημάτων διοργανώνεται από τις ίδιες τις αθλητικές ομοσπονδίες, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή έλεγχο από το υπουργείο Παιδείας.

Επιστολές στον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς

Μπροστά στην έκταση των καταγγελιών, η ΟΙΕΛΕ αποφάσισε να απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία της χώρας, ζητώντας άμεσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων που περιγράφονται.

Στις επιστολές της προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, η Ομοσπονδία αποδίδει την κατάσταση που καταγγέλλει στη διαχρονική ανοχή της πολιτείας απέναντι σε παραβατικές πρακτικές ορισμένων ιδιωτικών σχολείων, αλλά και στη σιωπή γονέων και διοικήσεων που, σύμφωνα με την ίδια, επωφελούνταν από το συγκεκριμένο καθεστώς.

Παράλληλα, κάνει λόγο για διαπλοκή αθλητικών συλλόγων και μάνατζερ με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ενώ ασκεί κριτική στο νομοθετικό πλαίσιο για τη μοριοδότηση των μαθητών-αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση αιτημάτων διαφόρων αθλητικών ομοσπονδιών.

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι έχει ήδη αποστείλει στην υπουργό Παιδείας επιστολή με ονόματα συγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την Ομοσπονδία για σοβαρές παραβιάσεις της εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας.

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι στα συγκεκριμένα σχολεία δεν επιβάλλονταν κυρώσεις λόγω ισχυρών διασυνδέσεων και σχέσεων με ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία ζητά αποφασιστική αντιμετώπιση των καταγγελλόμενων πρακτικών, παραπέμποντας στο παράδειγμα της πρώην υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου, η οποία το 2007 είχε προχωρήσει στο κλείσιμο 18 ιδιωτικών τεχνικών λυκείων που εξέδιδαν πλαστούς απολυτήριους τίτλους.

Στην επιστολή της, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει επίσης ότι τουλάχιστον 2.000 απόφοιτοι των συγκεκριμένων σχολείων υπηρετούν σήμερα στη δημόσια Υγεία έχοντας αξιοποιήσει τα εν λόγω απολυτήρια. Πρόκειται για ισχυρισμό της Ομοσπονδίας, ο οποίος δεν τεκμηριώνεται περαιτέρω στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου.

Τι προτείνει η ΟΙΕΛΕ για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές

Πέρα από τη διερεύνηση των καταγγελιών, η ΟΙΕΛΕ ζητά την επανεξέταση του ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το σημερινό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί μέσα από διαδοχικές παρεμβάσεις και την ικανοποίηση αιτημάτων διαφορετικών αθλητικών ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τον εξορθολογισμό του συστήματος, ώστε η επιβράβευση των μαθητών-αθλητών να αφορά αποκλειστικά σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις σε διοργανώσεις με κύρος και αυστηρή εποπτεία.

Παράλληλα, εισηγείται τη δημιουργία αθλητικών σχολείων, με πρόγραμμα εκπαίδευσης και προπονήσεων που θα επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάζουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις με την αθλητική τους δραστηριότητα.

Κατά την ΟΙΕΛΕ, η λειτουργία τέτοιων σχολείων θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη προσφυγής σε εκπαιδευτήρια που φέρονται να εφαρμόζουν παραβατικές πρακτικές.

Οι καταγγελίες θα κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές

Η ΟΙΕΛΕ διευκρινίζει ότι τα αποσπάσματα των καταγγελιών που δημοσιοποιεί δεν περιλαμβάνουν τα ονόματα των σχολείων και των αθλητικών συλλόγων στους οποίους γίνεται αναφορά.

Ωστόσο, γνωστοποιεί ότι οι καταγγελίες θα κατατεθούν αυτούσιες, με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, στις αρμόδιες αρχές.

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι μια προσπάθεια εξυγίανσης του σχολικού αθλητισμού θα συναντήσει αντιδράσεις από γονείς, αθλητικούς συλλόγους, παράγοντες και ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που, σύμφωνα με την ίδια, επωφελούνται από την υφιστάμενη κατάσταση.

Καλεί, ωστόσο, την πολιτεία να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η επιβράβευση των μαθητών πρέπει να συνδέεται με την πραγματική προσπάθεια τόσο μέσα στη σχολική αίθουσα όσο και στους αθλητικούς χώρους και όχι με πρακτικές που, όπως καταγγέλλει, επιτρέπουν την εξαγορά αθλητικών επιτυχιών, μορίων και απολυτηρίων.