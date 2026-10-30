ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Πώς υπολογίζεται η προϋπηρεσία στους πίνακες κατάταξης, τι ισχύει για τις διορθώσεις

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Τι αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σε απάντησή του για το ισχύον πλαίσιο διορισμών και τη δυνατότητα τροποποίησης των πινάκων.

Στη Βουλή έφτασε το ζήτημα της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στους πίνακες του ΑΣΕΠ, μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση που κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στον υπολογισμό της. Το υπουργείο Παιδείας απάντησε παραθέτοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς και τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων.

Το θέμα τέθηκε από τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία κατέθεσε ερώτηση σχετικά με προβλήματα που καταγγέλλονται στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία και συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στην απάντησή του, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφέρεται στις διατάξεις που διέπουν την κατάταξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και στις πρόσφατες προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής.

Τι προβλέπεται για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το θεσμικό πλαίσιο για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τον νόμο 4589/2019 και ειδικότερα από τα άρθρα 53 έως 67, όπως ισχύουν.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2019-2020 και αφορούν τόσο τη γενική δημόσια εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι το ΑΣΕΠ, το οποίο προκηρύσσει και διενεργεί τη διαδικασία σύνταξης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

ΑΣΕΠ: Κάθε πότε καταρτίζονται οι πίνακες εκπαιδευτικών

Όπως διευκρινίζεται στην απάντηση του υπουργείου, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κάθε δύο σχολικά έτη.

Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανάλογα με τον κλάδο τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων των πινάκων κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τη λειτουργία των αξιολογικών πινάκων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών.