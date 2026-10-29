ΟΙΕΛΕ: Καταγγελία για αστυνομική βία κατά διαδηλωτών στη Θεσσαλονίκη

“Αποτελεί πρόκληση για τη δημοκρατία ότι μια τέτοια εκδήλωση επετράπη την ημέρα που το ελληνικό έθνος γιόρταζε τη νίκη απέναντι στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού”, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΟΙΕΛΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ακραία βία που άσκησαν οι αστυνομικές δυνάμεις εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι απολύτως δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του νεοναζί επικεφαλής εγκληματικής (με τη βούλα της δικαιοσύνης) οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη.

Αποτελεί πρόκληση για τη δημοκρατία ότι μια τέτοια εκδήλωση επετράπη την ημέρα που το ελληνικό έθνος γιόρταζε τη νίκη απέναντι στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού. Προκαλεί, δε, εύλογη απορία και οργή πως, ενώ άλλες εκδηλώσεις και συναθροίσεις απαγορεύονται με πρόσχημα την δημόσια ασφάλεια, η συγκεκριμένη εκδήλωση όχι μόνο διεξήχθη, αλλά προστατεύθηκε και μάλιστα με τον πιο βάναυσο τρόπο.

Η Ομοσπονδία μας δεν κρύβει την ανησυχία της για την ογκούμενη επίδραση της ναζιστικής και φασιστικής ιδεολογίας στη χώρα. Η στάση τμήματος των σωμάτων ασφαλείας δεν μας εκπλήττει, άλλωστε πλήθος ερευνητών και δημοσιογράφων έχουν πολλάκις αναφερθεί στην ύπαρξη ακροδεξιών σταγονιδίων μέσα σε αυτά, ιδίως την εποχή που μεσουρανούσε η εγκληματική Χρυσή Αυγή. Προκαλεί όμως έντονο προβληματισμό η ανοχή της επίσημης πολιτείας σε οργανωμένες εκφάνσεις των φασιστών και των νεοναζί αλλά και η υιοθέτηση της φρασεολογίας και των επιχειρημάτων τους στο όνομα του εξευμενισμού ακροδεξιών ψηφοφόρων και ενόψει εκλογών. Συνήθως, όμως, τέτοιες πρακτικές έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Το τέρας δεν εξευμενίζεται. Η ανοχή απλώς το τροφοδοτεί και το γιγαντώνει.

Τέλος, καλούμε τον κόσμο της εκπαίδευσης σε επαγρύπνηση. Τα σχολεία μας, όπως πληροφορούμαστε κάθε ημέρα, γίνονται θερμοκήπια διάδοσης ρατσιστικών και φασιστικών ιδεών και αντιλήψεων. Αποτελεί χρέος της καθεμιάς και του καθένα μας, ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων, να διδάσκουμε στα παιδιά μας τις αξίες της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού, της ισότητας, της ανεκτικότητας, της ενσυναίσθησης. Να τους προετοιμάζουμε για να γίνουν χρήσιμοι για τον τόπο τους και πολίτες του κόσμου που θα αποστρέφονται το σκοταδισμό, τη μισαλλοδοξία, τη βία.