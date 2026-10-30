Διεθνές Απολυτήριο (IB): Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής πρόσκλησης για επιμόρφωση και διδασκαλία μαθημάτων

Ακόμα και απόφοιτοι δεκαετίας κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με «χρέη» έως και 3.000 ευρώ σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διοίκηση του Ιδρύματος διεκδικεί οφειλές από την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται στον Κανονισμό των εστιών να καταβάλλουν οι οικότροφοι μηνιαίως.