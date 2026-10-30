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Διεθνές Απολυτήριο (IB): Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής πρόσκλησης για επιμόρφωση και διδασκαλία μαθημάτων

Ασημίνα Ρούσσου Ασημίνα Ρούσσου
30/10/2026 - 12:38
Διεθνές Απολυτήριο (IB): Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής πρόσκλησης για επιμόρφωση και διδασκαλία μαθημάτων
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής πρόσκλησης για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης και στη διδασκαλία μαθημάτων στα Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – IB).

Τα αποτελέσματα αφορούν τη συμπληρωματική πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 105941/ΓΔ4/06-08-2026 και ΑΔΑ 9Υ5046ΝΚΠΔ-ΡΗ6, η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση και τη διδασκαλία μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος International Baccalaureate.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία αφορά τη στελέχωση των Τμημάτων Διεθνούς Απολυτηρίου με εκπαιδευτικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στις προβλεπόμενες δράσεις επιμόρφωσης και διδασκαλίας.

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Στην Κατηγορία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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