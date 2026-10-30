Η ΟΙΕΛΕ στο Υπ. Παιδείας για τα σχολικά πρωταθλήματα: Εξορθολογισμό στην πριμοδότηση προτείνει η Ζαχαράκη

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Η Ομοσπονδία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για αυστηρότερους ελέγχους και διασφάλιση της διαφάνειας, ενώ η υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τις καταγγελίες και να προωθήσει παρεμβάσεις στο σύστημα μοριοδότησης και πιστοποίησης.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε εκτάκτως τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, προκειμένου να συζητηθούν δύο φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα.

Το σκάνδαλο του σχολικού αθλητισμού όπου εμπλέκονται σχολικές μονάδες, σύλλογοι, Ομοσπονδίες και μάνατζερς με στόχο τη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το φαινόμενο των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που «εξαγοράζονται» ώστε οι κάτοχοί τους να μοριοδοτηθούν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το δημόσιο.

Κοινός τόπος και των δύο αυτών υποθέσεων η νόθευση κάθε νόμιμης διαδικασίας, ώστε κάποιοι «επιτήδειοι» να ευνοηθούν είτε για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο είτε για το διορισμό τους.

Στην πολύωρη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις στην Υπουργό Παιδείας. Μεταξύ άλλων, πρότειναν.

Για το σχολικό αθλητισμό:

Αναθεώρηση του συστήματος μοριοδότησης με μετάβαση σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, πιο φειδωλό και με εντατικό έλεγχο της πολιτείας.

Εκκίνηση διαλόγου με τη συμμετοχή φορέων και τεχνοκρατών για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για το σχολικό αθλητισμό που θα εγγυάται τη διαφάνεια και την ισονομία.

Επανίδρυση αθλητικών σχολείων και διαμόρφωση αθλητικών προγραμμάτων για ταλαντούχους νέους αθλητές, ώστε να μπορούν να αθλούνται και να μορφώνονται.

Άμεση εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας για ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, διευθυντικά στελέχη, δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που, βάσει καταγγελιών, έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Για το φαινόμενο των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων

Άμεσος έλεγχος των ξένων πανεπιστημίων που έχει καταγγελθεί από την ΟΙΕΛΕ αλλά και από άλλους φορείς (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Κολλεγίων) ότι εκδίδουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά εξ αποστάσεως με αδιαφανείς διαδικασίες.

Εμπλοκή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τους Έλληνες ψηφιακούς μεσάζοντες που μεσολαβούν ανάμεσα στα πανεπιστήμια αυτά και τους υποψήφιους «φοιτητές»-πελάτες.

Στενότερη συνεργασία ΑΣΕΠ με Υπουργείο Παιδείας για την πιστοποίηση φορέων ξένων γλωσσών και πληροφορικής με στόχο το δραστικό περιορισμό των φορέων πιστοποίησης ξένων γλωσσών με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό.

Εξεταστική διαδικασία (για την πιστοποίηση ξένων γλωσσών) σε δημόσιους χώρους και υπό δημόσια εποπτεία. Κατάργηση εξετάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Καθορισμός ενός minimum standard ποιότητας για την ξενόγλωσση πιστοποίηση, καθώς ορισμένες πιστοποιήσεις (πχ Proficiency) έχουν χαώδη διαφορά δυσκολίας.

Άμεση έναρξη ελέγχου μέσω της συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τις ιστοσελίδες-πλατφόρμες που συγγράφουν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

Η Υπουργός Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα στη διασύνδεση του νεανικού αθλητισμού με τη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για το σύστημα μοριοδότησης υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός. Πρότεινε να επανεκκινήσει η λειτουργία ειδικής τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών που θα εξετάσει αναλυτικά το ζήτημα και θα προχωρήσει σε προτάσεις. Ανέφερε ότι ήδη έχει υπάρξει αυστηροποίηση της εποπτείας για σχολικά πρωταθλήματα, με κάποιες διοργανώσεις να έχουν ακυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την καλύτερη εποπτεία των σχολικών πρωταθλημάτων.

Τέλος, δεσμεύτηκε για τον πλήρη έλεγχο των καταγγελιών της ΟΙΕΛΕ για συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Για το θέμα των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερα κριτήρια στην πιστοποίηση φορέων ξένων γλωσσών από τον ΑΣΕΠ με βάση ισχύοντα σε χώρες της Ε.Ε. Συμφώνησε με την πρόταση της ΟΙΕΛΕ για minimum standard ποιότητας των πιστοποιήσεων, θέτοντας ως όριο το επίπεδο του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Συμφώνησε, επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην εξεταστική διαδικασία για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Για το ζήτημα των εξ αποστάσεων κτηθέντων τίτλων σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα αναμείνει και από τον ΑΣΕΠ συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα.