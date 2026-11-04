Υπουργείο Παιδείας: Άμεσες εξηγήσεις για τα επεισόδια βίας στην Πανεπιστημιούπολη – Ερωτήματα για τραυματισμούς και ασφάλεια φοιτητών

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"Είναι απαράδεκτο φοιτητές να βιώνουν τη βία στον χώρο όπου σπουδάζουν" - Παρέμβαση Υπ. Παιδείας για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν στην εκπαιδευτική κοινότητα ταβίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με το υπουργείο Παιδείας να ζητά άμεσες εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά βίας και ζητά έγγραφη ενημέρωση για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί, την κινητοποίηση της φύλαξης του Ιδρύματος, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: “Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν”.