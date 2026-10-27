Επιστροφή ενοικίου για… λίγους; «Εκτός» οι καθηγητές των περιφερειακών πανεπιστημίων – Καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Πίνακας περιεχομένων

Την ένταξη των πανεπιστημιακών καθηγητών της περιφέρειας στο μέτρο επιστροφής ενοικίου ζητά η ΠΟΣΔΕΠ, καταγγέλλοντας άνιση μεταχείριση και προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις του στεγαστικού κόστους στη στελέχωση των ΑΕΙ.

Ζήτημα άνισης μεταχείρισης των πανεπιστημιακών καθηγητών που υπηρετούν σε περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό τους από το μέτρο επιστροφής ενοικίου. Η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων, προειδοποιώντας ότι το αυξημένο κόστος στέγασης δεν επιβαρύνει μόνο τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς, αλλά επηρεάζει και τη δυνατότητα των περιφερειακών ιδρυμάτων να προσελκύουν και να διατηρούν διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

Με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον υφυπουργό Παιδείας Νικόλαο Παπαϊωάννου και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την άμεση επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμός των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των περιφερειακών πανεπιστημίων από τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση.

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πανεπιστημιακοί μένουν εκτός

Σύμφωνα με την ΠΟΣΔΕΠ, το πρόβλημα αφορά τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε πανεπιστήμια της περιφέρειας και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία σε διαφορετική πόλη από εκείνη της μόνιμης διαμονής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πανεπιστημιακών αντιμετωπίζει σημαντικές στεγαστικές επιβαρύνσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο μέτρο επιστροφής ενοικίου που επικαλείται στην επιστολή της.

Κατά την ΠΟΣΔΕΠ, οι οικονομικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ δεν διαφέρουν κατ’ ανάγκην από εκείνες άλλων κατηγοριών δημόσιων λειτουργών για τις οποίες προβλέπεται αντίστοιχη μέριμνα.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι η εξαίρεσή τους, εφόσον δεν βασίζεται σε σαφή και αντικειμενικά δικαιολογημένα κριτήρια, δημιουργεί ζήτημα ίσης μεταχείρισης.

«Το στεγαστικό κόστος δυσκολεύει τη στελέχωση των πανεπιστημίων»

Η ΠΟΣΔΕΠ συνδέει το ζήτημα της επιστροφής ενοικίου με ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια: τη δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Όπως τονίζει, σε συνθήκες αυξημένου κόστους διαβίωσης και στέγασης, η απουσία αντίστοιχων μέτρων οικονομικής στήριξης επιτείνει τις δυσκολίες στελέχωσης των ιδρυμάτων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρεται στη χρόνια μισθολογική υποβάθμιση των μελών ΔΕΠ, επισημαίνοντας ότι οι πρόσθετες στεγαστικές δαπάνες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους πανεπιστημιακούς που καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την επιστολή, η στήριξη των συγκεκριμένων εργαζομένων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα ατομικής οικονομικής διευκόλυνσης, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία και την ισόρροπη ανάπτυξη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Τι ζητά η ΠΟΣΔΕΠ από τα υπουργεία

Η Ομοσπονδία ζητά από τα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, να επανεξετάσουν άμεσα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, ζητά να αποσαφηνιστεί εάν είναι δυνατή η υπαγωγή των μελών ΔΕΠ των περιφερειακών ΑΕΙ στο μέτρο επιστροφής ενοικίου με βάση τις ήδη ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Εφόσον αυτό είναι νομικά εφικτό, προτείνει την έκδοση των απαραίτητων διευκρινίσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή του μέτρου και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις μεταξύ εργαζομένων με συγκρίσιμες στεγαστικές ανάγκες.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την ένταξη των πανεπιστημιακών μέσω διοικητικής ή ερμηνευτικής παρέμβασης, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να δρομολογηθεί νομοθετική ρύθμιση για τη ρητή συμπερίληψή τους στους δικαιούχους.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να βασίζεται σε σαφείς και αντικειμενικούς όρους.

Ζητούν άμεση λύση για τους καθηγητές της περιφέρειας

Κλείνοντας την επιστολή της, η ΠΟΣΔΕΠ καλεί την πολιτική ηγεσία να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η Ομοσπονδία επιμένει ότι η ίση μεταχείριση των πανεπιστημιακών που υπηρετούν στην περιφέρεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων.

Το αίτημα αφορά, επομένως, όχι μόνο την οικονομική ανακούφιση των μελών ΔΕΠ, αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπουν στα περιφερειακά ΑΕΙ να διατηρούν και να ενισχύουν το επιστημονικό προσωπικό τους.