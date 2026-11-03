Ψυχολόγοι: Σε ΦΕΚ ο νόμος – Τι προβλέπεται για τους πτυχιούχους κολλεγίων

Πίνακας περιεχομένων

Nέο πλαίσιο με εγγραφή στον νεοσύστατο Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων προβλέπει νόμος που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ενιαίο μητρώο ψυχολόγων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον νόμο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο νόμος διευκρινίζει τις προϋποθέσεις για την εγγραφή πτυχιούχων Ψυχολογίας στον νεοσύστατο Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων (Πα.Συ.Ψυ.).

Στους πτυχιούχους από Δημόσια και Μη Κρατικά Ιδρύματα αλλά και όσων έχουν λάβει αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, προστίθενται και όσοι έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ, δηλαδή, οι κάτοχοι κολλεγίων, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να εγγραφούν στον Σύλλογο χωρίς να απαιτείται επιπλέον ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική πρόβλεψη στοχεύει στο να αποσαφηνίσει το καθεστώς για μια σημαντική κατηγορία αποφοίτων και διαχωρίζει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης.

Παράλληλα, ο νέος νόμος καθορίζει αναλυτικά τις κατηγορίες των μελών του Πα.Συ.Ψυ., τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής, καθώς και τη διαδικασία ένταξης στο ενιαίο μητρώο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει εφάπαξ τέλος εγγραφής 40 ευρώ και ορίζει ότι η βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας ή βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση των επαγγελματιών να αναρτούν σε εμφανές σημείο στον χώρο δραστηριότητάς τους τόσο την άδεια άσκησης επαγγέλματος όσο και τη βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο.

Κολλέγια: Χαιρετίζουμε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τους Ψυχολόγους

Ανακοίνωση σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους ψυχολόγους εξέδωσαν τα Ελληνικά Κολλέγια και η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων (ΠΕΑΚ), σημειώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για ισότιμη πρόσβαση στην έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

Επιπλέον αναφέρουν ότι στο νόμο που ψηφίστηκε περιλαμβάνεται και δικλείδα ασφαλείας, η οποία προστατεύει τους σπουδαστές από παράνομους τίτλους, ενώ καθορίζεται με ρητό τρόπο ότι η παροχή εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία, μπορεί να παρέχεται μόνο από κρατικά αναγνωρισμένους φορείς.Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εκ μέρους του συνόλου σχεδόν των Κολλεγίων της χώρας, επικροτούμε την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου για την Σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων και τις λοιπές διατάξεις.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου, διασφαλίζουν τους φοιτητές Πανεπιστημιακών προγραμμάτων ψυχολογίας που παρέχονται μέσω των νομίμως αδειοδοτημένων Κολλεγίων και δίνουν – ορθώς – ισότιμη πρόσβαση στην έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και στο επάγγελμα.

Το Υπουργείο Υγείας και η νομική ομάδα του Υπουργού, κ. Ά. Γεωργιάδη, περαιτέρω προέβλεψαν ανώτατο όριο χρόνου για την εγγραφή στο ΝΠΔΔ των αποφοίτων με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, τις προβλεπόμενες από τον νόμο 5173/2025 τριάντα ημέρες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους φοιτητές μας.

Επιπλέον, καθορίζεται με ρητό τρόπο και προς επιβεβαίωση των θέσεων μας, ότι η παροχή εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία, μπορεί να παρέχεται μόνο από κρατικά αναγνωρισμένους φορείς – δηλαδή από φορείς που φέρουν άδεια λειτουργίας από το κράτος για τον σκοπό αυτό, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, η αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση επαγγελματιών στο αντικείμενο, αποτελεί προϋπόθεση για την όποια μελλοντική «αίτηση και έγκριση Προγράμματος». Εξάλλου, από το νομοσχέδιο αφαιρέθηκαν όλες οι προβλέψεις περί αξιολόγησης – έγκρισης – διαπίστευσης «Κέντρων Εκπαίδευσης» από πλευράς Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, σε απάντηση της διευρυμένης χορήγησης παράνομων τίτλων/διπλωμάτων, καθώς και εξαπάτησης του κοινού μέσω επίπλαστων «ευρωπαϊκών εταιρειών πιστοποίησης», ο Υπουργός Υγείας συμπεριέλαβε δικλείδα ασφαλείας για τις εταιρείες ή πιστοποιήσεις του εξωτερικού, να φέρουν υποχρεωτικά «κρατική αναγνώριση στην έδρα τους».

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Υγείας, για την πρωτοβουλία του αυτή, να προχωρήσει ένα εμβληματικό νομοσχέδιο και ευελπιστούμε σε άμεση συνεργασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής του. Τα Κολλέγια αποτελούν σήμερα πυλώνα σταθερότητας στην παροχή προγραμμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και φέρουν σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην ψυχολογία, όσο και στην ψυχοθεραπεία, αλλά και στην δικαστική ψυχολογία.