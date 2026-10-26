Επιστροφή ενοικίου: Αντιδράσεις για αποκλεισμούς εκπαιδευτικών λόγω… ταχυδρομικού κώδικα

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Προβλήματα με την καταβολή ενίσχυσης στέγης έχουν εκπαιδευτικοί που ο ταχυδρομικός κώδικας της μισθωμένης κατοικίας τους δεν ταυτίζεται με τη διοικητική έδρα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το θέμα φέρνει στη δημοσιότητα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑΣΥΝ), ο οποίος απέστειλε επιστολή προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, καταγγέλλοντας τον παράλογο αποκλεισμό συναδέλφων από την οικονομική ενίσχυση στέγασης.

«Είναι απαράδεκτο εκπαιδευτικοί να χάνουν την επιστροφή ενοικίου επειδή ο ταχυδρομικός κώδικας της μισθωμένης κατοικίας τους δεν ταυτίζεται με τη διοικητική έδρα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει στις περιοχές της Λήμνου, της Λέσβου και την Φωκίδας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγούν στην επιστολή τους είναι χαρακτηριστική η περίπτωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν και μισθώνουν κατοικία στη Λήμνο, ενώ υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. Παρότι η μίσθωση πραγματοποιείται στον πραγματικό τόπο υπηρεσίας τους, η διαφοροποίηση του ταχυδρομικού κώδικα από εκείνον της διοικητικής έδρας φέρεται να αποτελεί λόγο μη καταβολής της επιστροφής ενοικίου.

«Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει στην αρμοδιότητά της σχολικές μονάδες διαφορετικών νησιών, η ενδεχόμενη σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης με τον ταχυδρομικό κώδικα της διοικητικής έδρας δημιουργεί τον κίνδυνο αδικαιολόγητων αποκλεισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαρτυρία συναδέλφου και μέλους του συλλόγου μας, η οποία αναγκάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τον διορισμό της στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, να εγκατασταθεί οικογενειακώς στην Ιτέα, παρά το γεγονός ότι το σχολείο τοποθέτησής της βρίσκεται στην Άμφισσα. Η επιλογή αυτή αποτελούσε μονόδρομο, καθώς η εγχώρια αγορά ακινήτων στην Άμφισσα διέθετε αποκλειστικά γκαρσονιέρες ή εξαιρετικά μικρά επιπλωμένα δυάρια —όπως το διαμέρισμα των μόλις 25 τ.μ. στο οποίο αναγκάζεται να διαμένει φέτος. Τα συγκεκριμένα ακίνητα, παρά την καλή τους κατάσταση, αδυνατούν αποδεδειγμένα να καλύψουν τις υποτυπώδεις στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας», σημειώνουν στην επιστολή τους.

Όπως αναφέρουν η συνάδελφος αποκλείστηκε από τη καταβολή επιδόματος.

Η ΠΑΣΥΝ, μετά τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών ζητάει:

Την επίσημη αποσαφήνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός τόπος υπηρεσίας ή η διοικητική έδρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τη διασφάλιση ότι η διαφοροποίηση του ταχυδρομικού κώδικα της μισθωμένης κατοικίας από εκείνον της διοικητικής έδρας δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Την επανεξέταση των περιπτώσεων εκπαιδευτικών που δεν έλαβαν την προβλεπόμενη επιστροφή ενοικίου για τον συγκεκριμένο λόγο και την καταβολή των αντίστοιχων ποσών, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιούνται.

Την έκδοση σαφών και ενιαίων οδηγιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες και να διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών.