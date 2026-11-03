Λέσβος: Ανατράπηκε ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές στο σχολείο
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Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός, καλά στην υγεία τους οι μαθητές.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας στη Λέσβο, όταν ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής να εξετάζεται ως πιθανή αιτία.
Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, αλλά και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, για να βοηθήσουν με τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
Ο οδηγός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι, χωρίς πάντως να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ οι τρεις μαθητές είναι καλά στην υγεία τους. Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών φαίνεται πως διαδραμάτισε το γεγονός ότι όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
Στο σημείο βρέθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
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